Посол Великобритании в РФ: наш приоритет на чемпионате мира по футболу – это безопасность

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу рассказал в интервью "Интерфаксу" об уровне сотрудничества в сфере безопасности с Россией в рамках подготовки к ЧМ-2018, об ожиданиях по количеству британских болельщиков на групповом этапе турнира и о других аспектах подготовки к этому спортивному празднику.



- Господин посол, какое количество английских болельщиков вы ожидаете на чемпионате мира по футболу в России?



- Англия будет играть на групповом этапе: англичане сыграют в Волгограде, Нижнем Новгороде и Калининграде. Пока достаточно сложно сказать какое количество болельщиков приедет, т.к. не только англичане болеют за английскую сборную.

Мы исходим из того, что (на групповой этап – ИФ) приедет около 10 тыс. болельщиков. Это достаточно большое количество. В последние пару лет мы в посольстве работали над тем, что подготовиться (к проведению ЧМ – ИФ), поддержать наших болельщиков и нашу команду. Наша цель, наш приоритет – это чтобы болельщики смогли получить удовольствие от чемпионата, находились в безопасности и вернулись обратно довольные проведенным в России временем.

Мы работаем с официальными лицами, отвечающими непосредственно за спортивную составляющую мероприятия, и с российскими правоохранительными органами уже на протяжении двух лет, чтобы гарантировать, что все пройдет именно так. Что касается контактов с российскими правоохранительными органами, то британские полицейские и футбольные специалисты неоднократно приезжали в Россию, приглашали своих коллег посетить Великобританию. Они ознакомились с тем, как работает каждая из сторон, обменивались информацией и опытом, и, разумеется, группа британских полицейских приедет в Россию на сам чемпионат, чтобы убедиться, что сотрудничество с российской полицией проходит гладко.



- Как в целом вы бы охарактеризовали взаимодействие с российскими правоохранительными органами? Ведь глава Форин-офиса Борис Джонсон отмечал, что объем этого взаимодействия недостаточен.



- Как вы понимаете, политические отношения России и Великобритании сейчас очень и очень сложные, но, что касается подготовки к ЧМ, мы довольны уровнем сотрудничества. Обе стороны проделали большой объем работы в этом направлении – разумеется, всегда можно сделать больше – и следующий месяц станет своего рода экзаменом проделанной работы. Мы считаем, что мы подготовились настолько, насколько это возможно. Как я уже сказал, наш главный приоритет, мой главный приоритет на следующий месяц – гарантировать, что британские болельщики, которые приедут в России, отлично проведут здесь время, будут в безопасности и довольные проведённым временем уедут домой.



- Не могли бы ли вы сказать несколько слов о меморандуме о взаимопонимании?



- Это действительно важный вопрос. В четверг я подписал этот меморандум между Великобританией и РФ, который регулирует формат работы нашей полиции с российскими коллегами.



- Есть ли у вас какие-либо сведения о проблемах в получении российских виз британскими болельщиками?



- Что касается российских виз, то это компетенция российского правительства. Я о каких-либо особых проблемах не знаю. Однако в последний год или около того мы консультировали наших болельщиков, которые хотят поехать в Россию, разъясняя, что им необходимо сделать, например, приобрести билет и оформить паспорт болельщика. Мы также запустили информационную компанию для наших граждан, которую мы назвали "Будь в игре". В целом, это набор советов нашим болельщикам, чтобы помочь им сделать пребывание в России безопасным. Это то, что необходимо знать, чтобы быть в России в безопасности.



- Российско-британские отношения в последнее время достаточно напряжённые, тем не менее, в РФ, как Вы сказали, приедут 10 тыс. британцев. Ожидаете ли вы противостояния между российскими и британскими болельщиками? Какие меры предпринимаются, чтобы избежать подобного инцидентов?



- Россия – хозяйка чемпионата мира, и обеспечение безопасной атмосферы для болельщиков из всех 32 стран, которые приедут в Россию, находится в сфере ее ответственности. Мы работаем, чтобы помочь России и наших подданным, которые приедут в Россию, замечательно провести время здесь и не подвергаться опасности. Разумеется, у всех нас свежи в памяти события, которые произошли в Марселе (во время Евро-2016 в Марселе после первого матча сборной России против англичан, завершившегося со счетом 1:1, на стадионе "Велодром" около 30 российских болельщиков, прорвав оцепление, проникли в сектор английских фанатов и устроили драку, столкновения продолжились и в центральной части города – ИФ). Как я уже говорил, наш приоритет и мой главный интерес на следующий месяц – гарантировать, чтобы приезд наших болельщиков прошел без проблем, и чтобы они получили от него удовольствие.



- Ведутся ли контакты с Россией по каким-то другим линиям помимо министерства внутренних дел относительно подготовки к проведению чемпионата, возможно, по дипканалам?



- Мы поддерживаем контакт со всеми соответствующими органами, подчеркну, со всеми. Посольство получит дополнительную поддержку: временно к нам приедут еще 12 человек. Они получили визы, мы подготовили для них рабочие места. У нас есть план, и мы реализуем этот план уже на протяжении более года. Каждый знает, какую работу он будет делать. Мы пришлем группу в каждый город, где будет играть сборная Англии. Они организуют временные "посольства" в этих городах, я их уже называл, - Волгоград, Нижний Новгород, Калининград и другие, если мы пройдем дальше. Мы назвали это "всплывающими" или "передвижными" посольствами.



- Кого-то из британских официальных лиц все-таки можно ожидать в России на ЧМ?



- Наше правительство дало ясно понять, что после инцидента в Солсбери ни члены правительства, ни министры, ни члены королевской семьи не приедут в Россию на чемпионат мира по футболу. Это неприятно, но это наша позиция. Произошедшее в Солсбери является очень и очень серьезным инцидентом. Мы подверглись атаке с применением химического оружия, и к моему сожалению, это создало проблемы в политических отношениях между нашими странами. Так что на чемпионате мира не будет представителей высокого уровня из Великобритании, но мы сделаем все возможное, все необходимое, чтобы гарантировать, что наши болельщики проведут время здесь хорошо.



- Чего вы ожидаете от британской сборной, каковы ваши прогнозы?



- Это не моя специализация. Но, разумеется, я надеюсь, что Англия сыграет с Россией на стадионе "Лужники" в финале.