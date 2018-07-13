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Посол Израиля в РФ: Ситуация на сирийско-израильской границе требует серьезной доработки

Гарри Корен объяснил, что именно в действиях Ирана с Сирии вызывает беспокойство израильской стороны

Посол Израиля в РФ: Ситуация на сирийско-израильской границе требует серьезной доработки
Посол Израиля в России Гарри Корен
Фото: ТАСС, Михаил Почуев

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Гарри Корен дал оценку ситуации в юго-западной зоне деэскалации в Сирии

Посол Израиля в России Гарри Корен в интервью корреспонденту "Интерфакса" Веронике Вишняковой рассказал об отношении Израиля к возможности размещения сирийской армии на сирийско-израильской границе и подчеркнул необходимость вывода проиранских формирований из Сирии.

- Скажите, какова позиция Израиля в отношении юго-западной зоны деэскалации и планов правительственной армии Сирии взять под контроль всю границу на этом направлении, в том числе участок в районе Голанских высот?

​- Израильское руководство неоднократно заявляло, что мы не заинтересованы в том, чтобы каким-то образом быть причастными к войне в Сирии, у нас нет намерения вмешиваться в конфликт в этой стране. Но, вместе с тем, мы не готовы мириться с военным присутствием Ирана и подконтрольных ему формирований на территории Сирии, тем более вблизи нашей границы в районе Голанских высот.

​Если говорить об иранском присутствии в Сирии, то нас беспокоит не только, скажем так, присутствие "на земле" иранских военных формирований. Помимо этого иранцы подтягивают туда различную военную технику. Так что, даже если на юго-западе Сирии не останется ни одного иранца и ни одного боевика "Хезболлы", надо иметь в виду, что в руках Ирана на сирийской территории находится ракетная техника, способная покрыть почти всю территорию Израиля даже из северной части Сирии. Эти ракеты явно не нацелены на борьбу с ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ) и представляют для нас очень серьезную угрозу.

​В случае приближения сирийской армии к границе, мы не потерпим любого нарушения условий существующей зоны размежевания в районе Голан, установленной соглашениями 1974 года, тем более попыток нарушения наших государственных границ – сухопутных или воздушных. На этой неделе сирийский беспилотник проник в наше воздушное пространство и был сбит израильской системой ПВО. В ответ мы нанесли удар по сирийским позициям.

Относительно планов Дамаска взять под контроль границу на юго-западе Сирии. Напоминаю, что до начала внутрисирийского конфликта она была спокойной. Надеемся, что так будет и в будущем. Шансы на это будут выше, если на этой границе будет находится только сирийская армия без иранских и проиранских формирований. В любом случае, сложившаяся ситуация еще требует серьезной доработки.

Что касается Ирана, то режим в Тегеране не скрывает, что его цель в уничтожении Израиля, он стремится к ней любыми путями. Пока присутствие Ирана в Сирии сохраняется, Израиль оставляет за собой полную свободу действий в этой стране.

- В прессе ранее появлялись сообщения, что Израиль требует гарантий отвода проиранских сил на расстояние, по разным данным, от 60 до 100 км от своих границ. Насколько они соответствуют действительности? Обсуждалась ли эта тема, как и тема юго-западной зоны деэскалации, на переговорах премьера в Москве?

- Я не могу разглашать подробности конфиденциальных переговоров лидеров наших двух стран. Могу только сказать, что вопрос о выводе из юго-западной зоны подразделений Ирана и его сателлитов постоянно находится на повестке дня. Российская сторона понимает угрозу, которую представляет для Израиля иранское присутствие в Сирии, включая и юго-запад, и действует соответственно. Не хотел бы приводить подробности, могу лишь подтвердить, что предпринимаются определенные шаги.

- Намерены ли израильтяне усилить военный канал обмена информацией с Россией в свете того, что военные действия против террористических группировок в Сирии приближаются к вашим границам?

- Мы вполне удовлетворены существующим каналом. У нас создалось впечатление, что и российская сторона считает также. Если возникнет необходимость, можно будет вести речь об интенсификации такого канала, он достаточно гибкий.

​- Многие обращают внимание на то, что визит г-на Нетаньяху в Россию состоялся накануне саммита Россия-США в Хельсинки. Можно ли предполагать, что в ходе переговоров с Владимиром Путиным затрагивались темы, имеющие отношение к этому саммиту: сирийская проблематика, иранская проблематика?

​- В определенной мере, конечно. Было важно провести израильско-российские переговоры накануне саммита в Хельсинки, в том числе с учетом ситуации в юго-западной зоне деэскалации. Дата визита премьер-министра Нетаньяху в Москву была выбрана исходя из этих соображений.

​- С начала года премьер Нетаньяху уже трижды был в России, кроме того лидеры двух стран постоянно общаются по телефону. Можно ли говорить о том, что Израиль удовлетворен нынешним уровнем взаимодействия с Россией по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе по вопросам безопасности, и степенью доверия, которая сложилась с руководством РФ?

​- Мы очень довольны уровнем доверия и сотрудничества, который существует между Россией и Израилем и в частности между премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Владимиром Путиным. Визит прошел успешно, как и предыдущие встречи лидеров, что позволяет надеяться на улучшение взаимопонимания по ключевым вопросам.

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Теги: Израиль
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