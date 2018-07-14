Посол РФ в Ливане: опасности распространения сирийского кризиса на Ливан нет

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Посол России в Ливане Александр Засыпкин в интервью корреспонденту "Интерфакса" Веронике Вишняковой рассказал о перспективах двустороннего взаимодействия России и Ливана после парламентских выборов в стране, роли Ливана на Ближнем Востоке, перспективах ухода движения "Хезболла" из Сирии, оценил возможность открытого противостояния Ливана с Израилем и затронул проблему возвращения из страны сирийских беженцев.

- Александр Сергеевич, претерпели ли российско-ливанские отношения какие-либо изменения после победы движения "Хезболла" на парламентских выборах в Ливане? Как на данный момент Россия выстраивает отношения с "Хезболлой"?

- Не согласен с исходным тезисом о победе "Хезболлы" на парламентских выборах. По их результатам действительно произошли определенные изменения в депутатском корпусе, возможно, в какой-то степени в пользу "Хезболлы" и ее союзников. Вместе с тем в целом сохранилось сбалансированное представительство конфессий и политических сил. Вот когда нынешний состав Национальной Ассамблеи заработает на полную мощность, тогда увидим, как будут взаимодействовать фракции. Полагаю, что по внешнеполитическим вопросам будет проводиться взвешенная линия, согласованная на взаимоприемлемой основе. Главная же забота парламентариев состоит в решении социально-экономических проблем с тем, чтобы оздоровить внутреннюю обстановку, обеспечить устойчивое развитие страны. На это же будет нацелена и деятельность нового правительства, формирование которого вновь поручено Сааду Харири.

Так что мы будем и впредь выстраивать отношения со всем политическим спектром Ливана на равноприближенной основе. Разумеется, что приоритет имеет развитие диалога и сотрудничества по государственной линии, с руководством Ливанской Республики во главе с президентом Мишелем Ауном.

По поводу наших отношений с "Хезболлой" отмечу, что прошедшие выборы на них не повлияли. Они остаются устойчивыми и конструктивными. Мы исходим из того, что "Хезболла" играет позитивную роль в решении проблем внутренней повестки дня, причем в последнее время, в частности в ходе предвыборной кампании, усилила внимание к этим вопросам, в том числе к борьбе с коррупцией. На региональном уровне главное состоит в том, что "Хезболла" рассматривает в качестве приоритетной задачи борьбу с такфиристским терроризмом. Это совпадает с нашей линией и, можно с уверенностью сказать, отвечает подлинным интересам арабских народов. Конечно надо учитывать и то, что "Хезболла" была основана как отряд движения сопротивления израильской оккупации и остаётся таковым поныне. Военный потенциал "Хезболлы" усиливает позиции Ливана перед лицом Израиля, является основным сдерживающим фактором.

Вместе с тем, по оружию "Хезболлы" на внутренней арене есть серьезные разногласия. Как представляется, данный вопрос должен быть решен в рамках национального диалога по оборонной стратегии без спешки, особенно с учетом нынешних чрезвычайных обстоятельств в регионе, и в интересах Ливана, а не каких-либо внешних сторон.

- После победы "Хезболлы" на выборах в Ливане, Израиль провозгласил эту страну угрозой номер один для своей национальной безопасности. Разделяют ли в Москве такую оценку роли Ливана в регионе и в частности в Сирии?

- Опять же дело не в итогах выборов. Противостояние Израиля с "Хезболлой" длится многие годы, в том числе в период нынешней кризисной стадии в регионе. На данном этапе ни одна из сторон не заинтересована в открытом конфликте. Постепенно ситуация осложняется, но следует надеяться, что до новой войны Израиля с Ливаном или в треугольнике Израиль-Ливан-Сирия дело не дойдет.

Говоря о нынешней роли Ливана в регионе и, в частности, в Сирии надо различать официальную линию, суть которой состоит в дистанцировании от конфликтов, и усилия "Хезболлы" по поддержке сирийского правительства в отражении террористической агрессии.

Мы в своем взаимодействии с ливанской стороной учитываем эту специфику.

И наконец, помимо того, что утверждения об установлении фактической власти "Хезболлы" не соответствует действительности, их негативный аспект состоит в сеянии межконфессиональной розни и сомнений относительно возможности для ливанских партий различной политической ориентации создать правительство национального единства. Хотят нажать на ливанское общественное мнение, политический класс, угрожая неблагоприятными для Ливана последствиями из-за "Хезболлы". На это же нацелены и американские санкции.

Однако на Западе все же понимают, что оказали бы своим друзьям и союзникам в Ливане медвежью услугу, если бы отвернулись от этой страны. К тому же Ливан приютил более полутора миллионов сирийских беженцев, и понятно, куда они пойдут в случае дестабилизации обстановки.

- США и Израиль добиваются ухода проиранских сил, в частности "Хезболлы" из Сирии, особенно с юга страны, и призывают Россию оказать на них влияние с этой целью. Имеет ли Россия такие рычаги влияния? Считает ли Россия, что "Хезболла" должна уйти с юга Сирии и из страны в целом? Ведется ли работа в данном направлении?

- Освещение конкретной обстановки и наших действий в зонах деэскалации, включая юго-западную, входит в компетенцию Минобороны России.

По поводу требований об уходе "Хезболлы" из Сирии хотел бы обратить внимание на их суть. Фактически дело сводится к тому, чтобы ослабить коалицию тех, кто реально борется с террористами. Ведь бойцы "Хезболлы" вносят весомый вклад в усилия по ликвидации террористического присутствия на сирийской земле. То есть сегодня ставится вопрос об уходе "Хезболлы" и других отрядов "оси сопротивления", а завтра враги Сирии вновь усилят натиск с целью свержения законных властей. Разумеется, что такая перспектива для нас неприемлема. Надо до конца искоренить терроризм в Сирии, нормализовать ситуацию в стране и поставить на прочные рельсы процесс политического урегулирования.

В контексте заданного вопроса не могу не напомнить о том, что "Хезболла" находится в Сирии на законных основаниях – по просьбе официальных властей. В то время как США вторглись на сирийскую землю по собственному произволу, а Израиль оккупирует сирийские Голанские высоты уже много десятилетий. Всем известны и наши негативные оценки американских действий в Сирии, существенно осложняющих урегулирование конфликта. Так что уходить надо в первую очередь тем, кто находится в Сирии, нарушая международную законность.

Что касается перспективы присутствия "Хезболлы" в Сирии, то надо полагать, что руководители Сирии и "Хезболлы" примут соответствующие решения в контексте развития событий.

- Можно ли говорить о том, что Ливан вслед за Сирией становится ареной противостояния шиитского Ирана и суннитской Саудовской Аравии после недавней ситуации с премьер-министром Саадом Харири? Может ли кризис в Сирии получить свое развитие на территории Ливана?

- Саудовско-иранские противоречия проявляются в Ливане уже давно. Ситуация с Саадом Харири в этом плане ничего не прибавила и не убавила. Мы свою задачу видим в том, чтобы в позитивном ключе работать в пользу оздоровления атмосферы как с Тегераном и Эр-Риядом, так и с близкими к ним ливанскими политическими силами.

По поводу опасений о распространении сирийского кризиса на Ливан можно со всей определенностью сказать, что такой опасности нет. Она была, когда террористические группировки владели инициативой в Сирии и даже проникли в горные районы на ливано-сирийской границе. Однако перелом в пользу сирийской армии и ее союзников в результате участия российских ВКС поставил крест на экспансионистских замыслах террористов, а ливанская земля была освобождена от отрядов ИГИЛ и ан-Нусры. Важно, что ливанская армия и службы безопасности надежно контролируют ситуацию внутри страны, а политические партии решительно настроены на недопущение межконфессиональной смуты.

- В ситуации с премьер-министром Ливана Саадом Харири Россия выступала за сохранение единства и территориальной целостности страны. Можно ли говорить о наличии рисков для их сохранения в данный момент?

- Россия последовательно проводит линию на содействие Ливану в преодолении существующих трудностей, сохранении единства и территориальной целостности страны. При этом, мы действуем в рамках Международной группы поддержки Ливана. Хотя ее участники, включая пятерку постоянных членов СБ ООН, преследуют в Ливане разные цели, общий знаменатель позиций смогли выработать на базе задач упрочения стабильности и безопасности в стране.

Ситуация с Саадом Харири, то есть его заявление об отставке с поста премьер-министра, сделанное из Саудовской Аравии, закончилась в конце концов благополучно. Ливанское общество и политический класс проявили солидарность с Саадом Харири. Президент Мишель Аун и председатель парламента Набих Берри заняли принципиальную позицию в пользу незамедлительного возвращения Саада Харири и принятия соответствующих решений на ливанской земле. В результате премьер-министр вернулся домой и после дополнительных консультаций остался на своем посту, что позволило избежать правительственного кризиса и беспрепятственно выйти на проведение парламентских выборов.

С точки зрения безопасности, как я уже отмечал выше, рисков для единства и территориальной целостности страны сейчас нет. Однако есть серьезные проблемы в экономике, которые могут спровоцировать деградацию общей обстановки. Поэтому так важно поскорее сформировать эффективный кабинет министров и начать энергичную работу.

- Как можно объяснить ситуацию, в которой Израиль использует пространство Ливана, с которым находится в конфликте, для нанесения ударов по позициям "Хезболлы" в Сирии, в то время как "Хезболла" фактически находится у власти в Ливане? Есть ли у России контакты с Ливаном по данному вопросу?

- Израиль действительно на регулярной основе нарушает воздушное пространство Ливана, что отмечается Советом безопасности ООН при обсуждении положения в Ливане. Частью противостояния между Израилем и "осью сопротивления" в лице Ирана, Сирии и "Хезболлы" являются обстрелы Израилем объектов на сирийской территории. Со своей стороны, сирийцы стали в последнее время более жестко отвечать на эти обстрелы.

Заявленная цель Израиля – ликвидация вооружений, предназначенных для "Хезболлы". Но, по мнению сторонников "оси сопротивления", в существующих условиях Израиль тем самым оказывает поддержку террористическим группировкам.

В общем, данный аспект конфронтации имеет неоднозначный характер в канве сирийского конфликта и чреват эскалацией напряженности. В этой связи востребованы усилия по недопущению выхода ситуации из-под контроля. В то же время главной стратегической задачей остается восстановление полномасштабного мирного процесса в интересах достижения всеобъемлющего арабо-израильского урегулирования. Иного пути для мира в регионе не существует. Другое дело, что реально перейти к решению этой задачи можно будет только в условиях нормализации положения в арабских странах и возвращения палестинской проблемы в центр внимания мирового сообщества.

- Насколько внутриполитическая ситуация в Ливане и обострение отношений Ливана и Сирии по вопросу сирийских беженцев препятствует их возвращению на родину? Способствует ли Россия возвращению сирийских беженцев из Ливана в САР?

-Для Ливана проблема сирийских беженцев сейчас одна из острейших. Страна несет огромное бремя, которое может стать непосильным. Ливанское руководство ищет пути для скорейшего возвращения беженцев на родину, отвергая любые намеки на возможность их натурализации в Ливане. При этом ливанцы подчеркивают, что не следует ждать полного достижения политического урегулирования в Сирии, а развивать процесс возвращения по мере создания приемлемых условий в сфере безопасности. Мы разделяем такой подход.

Насчет отношений Ливана и Сирии по данному вопросу надо сказать, что речь не идет о каком-то обострении. Просто существует настоятельная потребность в налаживании взаимодействия между двумя странами, но в Ливане на этот счет нет единого мнения. Полагаю, что на предстоящем этапе объективные потребности в этом должны возобладать.

Что касается российского вклада, то в конечном счёте все наши военные, политические и гуманитарные усилия направлены на создание условий для того, чтобы сирийцы смогли вернуться к родным очагам.