Станислав Поздняков: патовая ситуация с восстановлением РУСАДА не выгодна никому

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал "Интерфаксу" о перспективах восстановления РУСАДА, возможности проведения летних Олимпийских игр в России, отношении международных спортивных организаций к российским, подготовке к Олимпиадам, а также о том, помог ли прошедший чемпионат мира по футболу улучшить имидж России.

- Какие контакты с МОК планируются? Будете встречаться с Томасом Бахом, какие вопросы обсуждать?

- У нас запланирована встреча, в понедельник ждем Томаса Баха в ОКР. Это обычная история, когда вновь избранный Президент национального олимпийского комитета рассказывает главе МОК о своих целях и задачах, основных составляющих стратегии развития НОКа на ближайшие четыре года. И сейчас речь пойдет о моей программе и путях ее реализации. Самый главный вопрос – взаимодействие с МОК по текущей повестке.

Тем для обсуждения много, мы планируем расширять взаимодействие с коллегами из Международного олимпийского комитета по разным направлениям деятельности. Большие планы у ОКР связаны с проведением различных мероприятий. И даже не столько спортивных, сколько связанных с образовательными программами, с повышением квалификации тренеров и других специалистов. Есть опыт помощи спортсменам, которые завершают спортивную карьеру, которым мы могли бы поделиться с другими странами. Есть великолепный Олимпийский университет, которым мы можем гордиться как важнейшим элементом олимпийского наследия Сочи и активно использовать в рамках сотрудничества с международным олимпийским сообществом

- Чувствуете ли вы, что к России меняется отношение у международных организаций, может быть, изменения антидопинговой политики влияют на это?

- Усилия, которые предпринимает Россия в антидопинговой сфере, не остаются незамеченными даже самыми ярыми критиками. В России было изменено законодательство, что сделало практически невозможным распространение допинговых практик как на уровне сборных, так и региональных команд. ОКР серьезно взаимодействует с РУСАДА в образовательной сфере, ведём большую разъяснительную работу со спортсменами, особенно с молодыми. Наши коллеги из международных организаций это видят и прекрасно осознают, сколько всего уже сделано.

- Вы говорили, что будете проводить консультации о подаче заявки в МОК, чтобы стать членом организации - а когда будут эти консультации, с кем? Какие шаги будут предприняты и когда ждать решения МОК?

- На ближайшей сессии МОК подавать заявку не планируется. Тем на менее, меня приглашают на неё в качестве наблюдателя. Будет возможность пообщаться с коллегами, провести ряд встреч. Членство в МОК - выборный процесс, нужно будет донести свою позицию, чего мы хотим добиться, на чем сосредоточиться в нашей деятельности. Собственно, встречи мы уже проводим. Информационный вакуум существует, и необходимо через контакты его устранять.

- Бывший президент ОКР Александр Жуков и министр спорта РФ Павел Колобков направляли письмо в ВАДА с позицией России по применению допинга российскими спортсменами. От вас как от нового главы ОКР не могут попросить подтверждения этой позиции?

- Письмо было отправлено. Его содержание удовлетворило большинство сторон.

- Как вы оцениваете перспективы восстановления РУСАДА?

- Ситуация находится в переговорном тупике. Это все понимают. Хотя мы поддерживаем контакты. Скажу так - на сегодняшний день все больше наших зарубежных коллег приходит к выводу, что нынешняя патовая ситуация невыгодна никому. Конечно,мы хотим, чтобы РУСАДА вновь получила полноценный статус, работала в полную силу. Хотя и то, что она делает сейчас, впечатляет.

- А почему невосстановление РУСАДА не устраивает международные организации?

- Ограничения, которые накладывает ВАДА на проведение международных соревнований в России до восстановления РУСАДА, является болевой точкой для международного сообщества. Ведь высокий уровень организации спортивных событий любого масштаба уже стал визитной карточкой нашей страны, почти все крупные федерации проводили здесь мероприятия. Сейчас происходит определенный информационный прорыв, к нам регулярно приезжают коллеги из МОК, ВАДА, видят, что мы не стоим на месте. Эта ситуация говорит о том, что пришло время переходить к конструктивному взаимодействию.

- Какие новые методы предупреждения использования допинга разрабатываются? Когда-то всерьез обсуждали даже вживление чипов.

- Я к фантастическим теориям отношусь скептически. Мне ближе то, что делаем мы, образовательная работа. Нужно объяснять, что запрещенные практики не способствуют развитию спортсмена, достижению результата в долгосрочной перспективе. Плюс методики выявления запрещенных препаратов совершенствуются с каждым годом. Думаю, это тоже сильно влияет на самосознание спортсменов. Спустя годы оказаться в ситуации, когда у тебя нашли запрещенный препарат, неприятно никому. Надо объяснять, что наказание за мошенничество в спорте неминуемо, и делать это с самого раннего возраста.

- Когда возможно проведение летних Олимпийских игр в России и в каких городах?

- Смотрите сами, 2024 и 2028 год уже заняты, Игры пройдут в Европе и Америке, а на заявку 2032 года могут претендовать другие континенты. Я думаю, можно теоретически говорить о подаче заявки на проведение Игр 2036 года. Это, конечно, длительная перспектива, многое может произойти, но тем не менее, мы говорим, что уже сегодня можем рассматривать возможность проведения крупнейших спортивных мероприятий. Очень важно, чтобы нас поддержали в этой ситуации наши сограждане. Сейчас, после чемпионата мира по футболу, чувствуется, что у многих изменилось отношение к проведению крупных соревнований - от в определенной степени скептического до как минимум заинтересованного, если не восторженного. Какой будет обстановка в середине следующего десятилетия, сложно говорить, но обсудить возможность проведения Олимпийских игр мы можем. Если говорить о городах, то это могли бы быть, думаю, города-миллионики, в которых не проходили Олимпийские игры, например, Санкт-Петербург или Казань. В той же столице Татарстана хорошо развита спортивная инфраструктура, Казань объединяет и Европу, и Азию, является своеобразным космополитическим центром.

- А когда можно будет подавать заявки на проведение этих Олимпийских игр?

- Если говорить об ОИ-2032, то подавать заявку нужно будет в 2024 году, а если об ОИ-2036 - то в 2028 году.

- Следующий год предолимпийский, как считаете, могут ли международные организации снова начать поднимать вопрос о применении допинга россиянами, и опять обсуждать варианты допуска/недопуска российской сборной к Олимпиаде?

- Я считаю, что мы с МОК перевернули эту страницу после Игр в Пхенчхане и двигаемся в направлении, которое наметили. При соблюдении всеми сторонами договоренностей, думаю, в ближайшей перспективе проблем возникнуть не должно.

- Как идет подготовка к юношеской Олимпиаде, которая пройдет в Буэнос-Айресе в октябре?

- В юношеских Олимпийских играх важна не только спортивная составляющая, но и образовательная, и культурная. Здесь участники должны ощутить дух олимпизма, атмосферу большого спортивного мероприятия, познакомиться со сверстниками, посоперничать с ними в открытой и честной борьбе. Мы сейчас готовимся организационно. Нужно на экспертном уровне провести большую селекционную работу. Спортсменов, выполнивших критерии для этих соревнований, на порядок больше, чем квот для России. Состав команды - 70 человек, нужно выбрать лучших. Поскольку предстоит длительный перелет и адаптация к климатическим и географическим условиям Буэнос-Айреса, мы должны быть полностью уверены в оптимальном физическом состоянии спортсменов. ФМБА должна подготовить соответствующий отчет о здоровье претендентов на участие в Играх. В сентября проведем организационное совещание на эту тему.

- А как идет ли подготовка к Олимпиаде-2020 года?

- Полным ходом. Федерации начинают формировать пулы кандидатов в Олимпийскую команду. По результатам чемпионатов мира и других крупных соревнований будем рассматривать каждого спортсмена с учетом динамики его выступлений. Также прорабатываем мероприятия по адаптации спортсменов к климату Японии и часовым поясам. Заключительный этап подготовки пройдет на Дальнем Востоке, но думаю, что некоторые федерации будут использовать и площадки в Японии.

- Иногда у спортсменов возникают проблемы с получением виз на соревнования в других странах. Прорабатывается ли этот вопрос?

- Только с получением американских виз существуют определенные проблемы. Мы обращались за поддержкой в Олимпийский комитет США. Но они не могут повлиять на эту ситуацию. Поэтому наши федерации обращаются в консульские учреждения соседних стран. С любыми другими визами все происходит в обычном, рабочем порядке.

- Помог ли чемпионат мира по футболу улучшить имидж России на мировой арене?

- Безусловно. Во время чемпионата была возможность встречаться с представителями других олимпийских комитетов, международных федераций, приезжавших в Россию. Все отмечают очень высокий уровень организации турнира, прекрасную атмосферу и доброжелательность людей. Кроме чисто футбольной составляющей чемпионат помог нам расширить международные связи, сформировать доверительные отношения.