Интервью

Михаил Ульянов: договоренность с ЕС о совместном противодействии антииранским санкциям США фактически достигнута

Постпред РФ при международных организациях в Вене рассказал о ситуации вокруг иранской ядерной сделки

Михаил Ульянов: договоренность с ЕС о совместном противодействии антииранским санкциям США фактически достигнута
Михаил Ульянов
Фото: AP/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью "Интерфаксу" рассказал о ситуации вокруг иранской ядерной сделки после выхода из нее США, о перспективах подключения МАГАТЭ к урегулированию ситуации на Корейском полуострове, а также о том, как антииранские санкции США отразятся на рынке нефти.

- Михаил Иванович, позволило ли министерское заседание совместной комиссии по СВПД в Вене спасти это соглашение после выхода из него США?

- Я бы предпочел говорить не о спасении, а об обеспечении устойчивого выполнения СВПД. Причем это не одномоментный акт, а процесс, который может занять довольно-таки продолжительное время. Состоявшееся в Вене 6 июля заседание Совместной комиссии на уровне министров - кстати, первое за всю историю СВПД, учитывая, что предыдущие министерские встречи носили неофициальный характер, - стало важным вкладом в достижение этой цели. Подтвердив на уровне глав внешнеполитических ведомств приверженность сохранению "ядерной сделки", ее государства-участники наметили целый комплекс довольно амбициозных задач, решение которых призвано обеспечить полноценную реализацию экономических аспектов этого соглашения и компенсировать тот ущерб, который имеет место в связи с выходом из него Соединенных Штатов. Впереди еще предстоит большая работа по достижению этих целей, связанных в том числе с продолжением банковского, инвестиционного, промышленно-технологического, торгового и транспортного сотрудничества с Ираном. В ближайшие месяцы, по всей видимости, понадобится еще целая серия встреч на различных уровнях, включая, возможно, и министерский.

- По нашим ощущениям, иранской стороне были предложены варианты реализации СВПД, позволяющие с уверенностью говорить о том, что Тегеран останется в сделке или же угроза ее развала по-прежнему существует?

- Иранские официальные лица заявляют, что окончательного решения в отношении того, оставаться ли участникам "сделки" или выйти из нее, в Тегеране еще не принято. Они дают понять, что многое будет зависеть от того, сумеют ли другие участники СВПД обеспечить решение тех экономических задач, которые стали для Тегерана побудительным мотивом для того, чтобы согласиться на целых ряд ограничительных мер в ядерной области.

- Очевидно, что выход США из СВПД и восстановление санкций в отношении Ирана серьезно осложнили реализацию этого соглашения. Справедливо ли говорить о том, что путь к спасению сделки лежит только через шаги международных посредников, направленные на то, чтобы заинтересовать Иран остаться в ней? Или Тегерану тоже неизбежно придется чем-то поступиться и предпринять какие-то встречные шаги?

- Разумеется, страны-участницы СВПД должны сыграть ключевую роль в спасении этого соглашения. Но и другие государства, признающие исключительно важное значение данной договоренности, могут внести свой вклад, если решатся продолжить торгово-экономическое взаимодействие с Ираном, несмотря на американские экстерриториальные санкции. Ирану же в этой ситуации, по нашему убеждению, надо продолжать выполнять свою часть обязательств по СВПД. Особое значение в этом плане имеет продолжение временного применения Дополнительного протокола к Соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, который позволяет Агентству осуществлять эффективную проверку на иранской территории и подтверждать на регулярной основе исключительно мирный характер иранской ядерной программы.

- По итогам венской встречи, есть ли договоренность о выработке именно сообща с европейцами мер по защите экономических операторов от экстерриториального действия американских санкций в отношении Ирана?

- Да, такая договоренность фактически была достигнута.

- Приступили ли уже эксперты "пятерки" к выработке конкретных мер, которые были обозначены в совместном заявлении по итогам министерской встречи совместной комиссии в Вене?

- Как мы понимаем, Европейский Союз, выступающий в качестве координатора в вопросах реализации СВПД, ведет сейчас необходимую подготовительную работу по организации экспертных дискуссий.

- Могут ли санкции США в отношении Ирана как-то препятствовать выполнению наших обязательств в рамках СВПД? И в целом, могут ли американские санкции создать непреодолимые препятствия для реализации технических аспектов иранской сделки?

- Ответа на этот вопрос пока нет, поскольку американцы по данным вопросам не определились. По идее, Вашингтон должен себе отдавать отчет, что продолжение выполнения обязательств в рамках СВПД по крайней мере в том, что касается ядерных вопросов, полностью отвечает его собственным интересам, равно как и интересам ядерного нераспространения. Но прогнозировать что-либо пока трудно, поскольку политика США мало предсказуема. Если американцы начнут торпедировать выполнение и технических аспектов сделки, одобренных, кстати, резолюцией 2231 СБ ООН, то они могут подтолкнуть иранцев к отказу от выполнения взятых ими на себя ограничений в ядерной области. Надеюсь, в Вашингтоне это понимают.

- В Москве заявляли о том, что после выхода США из СВПД возникает необходимость обсуждения работы канала поставок в Иран продукции двойного назначения. Какие именно изменения требуются в нынешней ситуации? Идет ли речь об упрощении процедуры одобрения таких поставок?

- Думается, что никаких изменений действующих процедур работы канала поставок в Иран продукции ядерного и двойного назначения не требуется. Все эти процедуры прописаны непосредственно в тексте СВПД. С выходом США из этой сделки работа канала поставок, как мы надеемся, станет более эффективной. Хотя соответствующих заявок на поставку не так уж много, их общее количество выше того, что было в первые месяцы нынешнего года.

- США открыто добиваются того, чтобы свести к нулю присутствие Ирана на мировом нефтяном рынке. Как такая линия Вашингтона скажется на ситуации на рынке нефти и на сделке ОПЕК+? Может ли она привести к ее значительной корректировке или вовсе подорвать ее? Обсуждаем ли мы этот вопрос с партнерами из ОПЕК?

- По оценкам знатоков мирового нефтяного рынка, цена на нефть в связи с развитием событий вокруг Ирана может заметно подскочить. В какой мере, пока остается только гадать. Напомню в этом контексте, что на министерской встрече в Вене члены Совместной комиссии подтвердили свою приверженность цели продолжения иранского экспорта нефти и нефтепродуктов. Если эту задачу удастся хотя бы частично решить, это должно оказать стабилизирующее воздействие на рынок нефти. Словом, будущее покажет. Что же касается сделки ОПЕК+, то она вряд ли может быть подорвана в результате односторонних действий США.

- Обсуждается ли в МАГАТЭ возможность подключения агентства к мониторингу процесса денуклеаризации КНДР? Может ли договоренность об отправке экспертов МАГАТЭ в Северную Корею стать отправной точкой для запуска полноценного процесса ядерного разоружения этой страны и поэтапного снятия санкций?

- Думаю, что отправной точкой на самом деле может стать только достижение политической договоренности об урегулировании ядерной проблемы Корейского полуострова. Ожидаемая отправка экспертов МАГАТЭ в Северную Корею может быть только производной от нее. Причем надо иметь в виду, что МАГАТЭ вопросами ядерного разоружения не занимается. Задачу по демонтажу военно-ядерного комплекса КНДР могут решать только эксперты стран ядерной "пятерки". Агентство должно же подключиться к процессу только тогда, когда демонтаж будет завершен, и его задача будет состоять в том, чтобы удостовериться в неиспользовании ядерных материалов и оборудования в КНДР в военных целях. Добавлю, что до отправки своих специалистов в КНДР Секретариат МАГАТЭ должен будет подготовить план верификационной деятельности в Северной Корее и получить от Совета управляющих МАГАТЭ согласие на его осуществление.

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Теги: Михаил Ульянов
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