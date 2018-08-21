Гендиректор "ВПК": танк на колесах получит мощное оружие

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - "Военно-промышленная компания" является одним из ведущих российских производителей военной и специальной техники. Визитными карточками ООО "ВПК" можно назвать известный специальный бронеавтомобиль "Тигр" и бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А. О подготовке сменщика для "Тигра", оружии для перспективного колесного танка и новинках, которые представит "ВПК" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018", стартующем 21 августа, в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту "Интерфакса" Илье Морозову рассказал генеральный директор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий.

- Александр Владимирович, какие новые разработки представит Военно-промышленная компания на форуме "Армия-2018", на каких образцах вы планируете сделать особый акцент?

- В этом году на нашем стенде (открытая площадка О-105) можно увидеть три новинки, которые еще нигде никогда не демонстрировались. Прежде всего, это модифицированный вариант автомобиля специального назначения "Тигр-М СпН". Эта работа была выполнена "Военно-промышленной компанией" в инициативном порядке за собственные средства. Цель данной работы показать, что потенциал "Тигра" еще не исчерпан, а также представить нашим заказчикам наши новые наработки, направленные на повышение потребительских свойств нашей техники.

Помимо доработки экстерьера носовой части машины, что, несомненно, сделало "Тигр" более современным и привлекательным, доработки коснулись и боевых свойств машины. Так, конструкторы доработали защиту двигателя и теперь он защищен не только бронированным капотом сверху и бронерешеткой радиатора спереди, но и с бортов дополнительными броневыми листами.

В салоне машины установлены антитравматические кресла для экипажа с пятиточечными ремнями безопасности. Правда, ввиду того, что такие кресла невозможно установить на нишах колес, экипаж машины сократился на одного человека – с 6 до 5 бойцов. С целью удобства посадки и высадки экипажа машина оборудована подножками на бортах и складной подножкой под кормовой распашной дверью.

Обновленный "Тигр" оснащен современной системой кругового видеообзора, что обеспечивает высокую ситуационную осведомленность экипажа машины.

На машине установлена современная светотехника. Передние фары и задние сигнальные огни прикрыты специальными защитными решетками. На крыше установлены две дистанционно управляемые ксеноновые фары-искатели. Управление ими осуществляется с помощью специальных джойстиков.

По желанию заказчика на лобовые, бортовые и кормовые окна могут устанавливаться защитные решетки.

Доработке подвергнуто и воздухозаборное устройство системы питания воздухом двигателя. Теперь оно сделано таким образом, что позволяет снизить попадание пыли при движении по сильно запыленным участкам местности.

Система кондиционирования воздуха, как и на предыдущей модели "Тигра" устанавливается в штатной комплектации машины.

Посетители нашего стенда смогут также увидеть бронеавтомобиль АМН 233114 "Тигр-М" с дистанционно управляемым боевым модулем (ДУБМ) "Арбалет ДМ". Но это несколько другой боевой модуль, не тот, который все привыкли уже видеть на наших "Тиграх" на парадах на Красной площади.

Особенностью данной модели является то, что в составе комплекса вооружения нового ДУБМ включены 23-мм автоматическая пушка АП-23 или 40-мм автоматический гранатомет МГК-40. Т.е. в машине находятся и автоматическая пушка и автоматический гранатомет. В зависимости от выполняемых боевых задач на модуль устанавливается либо тот, либо другой образец оружия. Комплекс вооружения нового ДУБМ позволяет вести борьбу с легкобронированными и небронированными целями противника, его живой силой, расположенной, как на открытых участках местности, так и за естественными укрытиями или на обратных скатах высот, с низколетящими вертолетами и самолетами на дальностях до 2 км. Эффективность поражения большой номенклатуры подвижных и неподвижных целей с места или с ходу обеспечивается наличием автоматизированной СУО с автоматом сопровождения цели.

По своей боевой эффективности бронеавтомобиль "Тигр-М", оснащенный ДУБМ с новыми образцами оружия значительно превосходит зарубежные аналоги бронемашин с ДУБМ за счет более мощного вооружения и лучших характеристик подвижности и защищенности.

Еще одна новинка, которая представлена на Международном форуме "АРМИЯ-2018" на стенде ООО "ВПК" - это опытный образец бронетранспортера с передним расположением силовой установки БТР-87 с новым ДУБМ. В составе комплекса вооружения этого модуля имеются 30-мм автоматическая пушка 2А42, спаренный с ней 7,62-мм пулемет ПКТМ и комплекс управляемого ракетного вооружения "Атака-Т" в сочетании с автоматизированной системой управления огнем (СУО). СУО обновленного БТР-87 обеспечивает стрельбу из всех видов оружия комплекса вооружения с места, сходу и на плаву, днем и ночью с автоматическим удержанием линии визирования с использованием тепловизионного канала и лазерного дальномера прицельного комплекса.

Бронетранспортер оснащен дизель-генераторной установкой ДГУ8-П27,5-ВМ2 номинальной мощностью 8 кВт. Она предназначена для обеспечения электроэнергией постоянного тока бортовой сети изделия при неработающем основном двигателе. Ее мощности вполне достаточно, чтобы одновременно могли работать средства связи, комплекс вооружения с электроприводами наведения оружия, система кондиционирования, фильтровентиляционная установка, приборы наблюдения механика-водителя и обеспечивалась при этом зарядка аккумуляторных батарей.

Габаритные размеры корпуса БТР-87 обеспечивают комфортное размещение экипажа и десанта, возможность перевозки машины всеми видами транспорта, ее прохождение по всем технологическим линиям технического обслуживания и ремонта в войсках, хорошую мореходность при преодолении водных преград вплавь. Два мощных водомета, установленных в корме машины, обеспечивают бронетранспортеру максимальную скорость на плаву до 14 км/ч.

- Что из того, что вы показываете на выставке, уже принято на вооружение и поставляется в войска?

- Из того, что представлено на нашем стенде, принят на вооружение и поставляется в войска БТР-82А. Все остальное это новинки. Собственно, выставки для того и предназначены, чтобы на них демонстрировать новинки.

- Как идет выполнение гособоронзаказа, сколько и какую технику получат Минобороны РФ и другие силовые структуры до конца года?

- Уже третий год подряд "Военно-промышленная компания" выполняет гособоронзаказ досрочно. 27 июля я в очередной раз докладывал министру обороны РФ о досрочной передачи оборонному ведомству очередной партии в количестве 60 бронетранспортеров. Свои обязательства по ГОЗу компания выполняет с надлежащим качеством и, как я уже говорил, досрочно. В рамках ГОЗа мы поставляем бронетранспортеры семейств БТР-80/82А и бронеавтомобили "Тигр".

- Используется ли бронетехника ООО "ВПК" в военных конфликтах в "горячих точках", если да то, как она себя там зарекомендовала?

- Наша техника широко используется в различных конфликтах, практически во всех "горячих точках". Ведь наши БТРы – это, по сути, "рабочие лошадки" войны. Наши БТРы и бронеавтомобили семейства "Тигр" это техника, на которой наши солдаты, а также и солдаты других стран останавливают войну, восстанавливают мир там, где его нет. А поскольку наша техника используется для этих целей, как минимум на трех континентах Земли, то это как раз и говорит о том, что зарекомендовала она себя только с положительной стороны.

- Завершены ли предварительные испытания платформы "Бумеранг"? Какие образцы ВВСТ на ее основе наиболее интересны военным? Каковы перспективы варианта с артиллерийской системой, называемого иногда колесным танком? Орудием какого калибра он будет оснащен?

- В соответствии с утвержденным графиком опытные образцы унифицированной колесной бронированной платформы "Бумеранг" проходят предварительные испытания, как и разработки наших коллег из "Уралвагонзавода" и "Курганмашзавода".

Унифицированная колесная бронированная платформа "Бумеранг" планируется под создания различных образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ). Колесный танк может стать одним из таких образцов семейства ВВСТ на базе нашей платформы "Бумеранг".

Работы по развитию такого семейства машин могут начаться только после завершения государственных испытаний "Бумеранга" и принятия его на вооружение. Характеристики платформы позволяют размещать на ней комплексы вооружения с 30-, 45- и 57-мм автоматическими пушками, 125-мм гладкоствольными пушками, 120-мм орудиями, подобные тем, что устанавливают на самоходное артиллерийское орудие (САО) "Вена". Все будет зависеть от требований заказчика.

- Завершены ли предварительные испытания бронетранспортера К-16 на базе унифицированной платформы "Бумеранг"? Когда планируется запустить его в серию?

- Опытный образец бронетранспортера К-16 на базе унифицированной платформы "Бумеранг" проходит предварительные испытания в рамках одноименной ОКР. В серию машина пойдет после окончания государственных испытаний и принятия машины на вооружение.

- Недавно ООО "ВПК" создала праворульный вариант бронеавтомобиля "Тигр". Показывали ли его потенциальным заказчикам, есть ли предметный интерес к такому варианту?

- Бронеавтомобиль СБМ ВПК-233136 "Тигр" с правым расположением рулевого управления мы как раз впервые представляем на Международной выставке. Машина представлена в нашей экспозиции. Мы разослали нашим потенциальным заказчикам такой машины приглашения посетить наш стенд в дни работы выставки и, надеемся, что это принесет свои плоды. Думаю, что предметный интерес к такому варианту "Тигра" будет обязательно.

- Расскажите, что будет представлять собой десантируемая модификация бронеавтомобиля "Тигр"?

- Десантируемая модификации бронеавтомобиля "Тигр" практически не будет отличаться от серийно выпускаемого бронеавтомобиля АСН 233115 "Тигр-М СпН". По результатам испытаний, будут проведены некоторые доработки, например, доработаем замок капота двигателя, или что-то вроде того еще доработаем. В дальнейшем эти доработки станут штатными элементами всей серийно выпускаемых машин. На этапе принятия на снабжение десантируемой модификации бронеавтомобиля "Тигр" она не будет отличаться от базовой.

- На каком этапе находятся работы по созданию "Тигра-2"? Когда заказчики увидят новую машину?

- Работы над новым поколением "Тигра" идут в соответствии с графиком. Надо понимать, что это ОКР, которая финансируется оборонным ведомством, потому и все работы проходят под строгим контролем. Любой срыв сроков влечет за собой штрафные санкции. По плану создание опытного образца машины мы должны осуществить до конца года.

- Второе поколение "Тигра" будет существенно превосходить предшественника по основным характеристикам, повлечет ли это существенные изменения во внешнем виде броневика?

- Да, конечно, внешний облик машины изменится. Новый "Тигр" будет выглядеть несколько по-другому. Ведь мы увеличиваем и забронированный объем машины, и его защищенность. Безусловно, все эти доработки влекут за собой изменение внешнего вида машины.

- В прошлом году велись работы по адаптации бронеавтомобиля "Медведь" под нужды Минобороны. Начались ли поставки машины в войска?

- Немного вас поправлю. В прошлом году начались работы по адаптации бронеавтомобиля "Медведь" под нужды Минобороны, которые продолжаются. Сейчас они находятся на стадии формирования технического задания для "Медведя", который будет создаваться для наших военных. Просто требования к технике у войск национальной гвардии России и нашего министерства обороны разные. О поставках можно будет говорить только после завершения всех испытаний доработанного образца.

- Есть ли уже контракты на поставки БТР-87, который заинтересовались как в России, так и за рубежом?

- Нет. О контрактах на поставки БТР-87 пока не может быть и речи. Мы демонстрируем опытный экспериментальный образец. Машина еще не вышла даже на заводские испытания.

- Есть ли будущее у автомобиля "Волк"? В чем его отличие от "Тигра"? Для кого он предназначен?

- В силу ряда причин несколько лет назад работы по ОКР, в рамках которой создавались многоцелевые модульные автомобили "Волк" с колесными формулами 4х4 и 6х6 были остановлены, но ОКР не была закрыта. И вот совсем недавно со стороны министерства обороны эти работы были возобновлены. В настоящее время все опытные образцы переданы в НИИЦ АТ МО РФ, где проходят дальнейшие испытания.

Машины семейства "Волк" – это совершенно новая разработка в отечественном автопроме. До нас подобного в нашей стране никто не делал. Машины созданы с использованием современных технологий. Например, машины оснащены регулируемой независимой гидропневматической подвеской, позволяющей не только изменять высоту дорожного просвета, но и регулировать наклон и крен машины. Машина оснащена бортовой информационной управляющей системой (БИУС). Кроме того, машины имеют модульную конструкцию, что позволяет менять уровень бронезащиты, использовать различные функциональные модули, устанавливать различное дополнительное оборудование или вооружение.

- Занимается ли ООО "ВПК" созданием роботизированной боевой техники? Это будут совершенно новые образцы или варианты модернизации уже существующих машин, того же "Тигра"?

- Нет, мы не занимаемся созданием роботизированной боевой техники. Это не наша компетенция. Мы создаем шасси или базу под эту технику, а уже ее роботизацией занимаются наши партнеры.