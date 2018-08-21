Глава "Вертолётов России": модернизированный "Ночной охотник" отличают повышенная маневренность и огневая мощь

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - О новых возможностях модернизированного "Ночного охотника", ходе испытаний представленного на параде Победы беспилотника "Катран", перспективах на мировом рынке и новейших разработках холдинга рассказал в интервью специальному корреспонденту "Интерфакса" Екатерине Мальцевой глава "Вертолётов России" Андрей Богинский.

- Андрей Иванович, какие новейшие разработки для военных ведутся сейчас в холдинге и могут быть представлены "Вертолётами России" в ближайшее время?

- На форуме "Армия-2018" холдинг представит широкий спектр вертолетной техники военного назначения, среди которой будет несколько новинок. В частности, на статической экспозиции будет представлен Ми-26Т2В – новейшая модификация самого крупного в мире серийного вертолета Ми-26. Модернизированная машина разработана Московским вертолетным заводом им. М.Л.Миля в интересах Минобороны РФ и произведена на предприятии "Роствертол". От базовой модели ее отличает наличие нового комплекса БРЭО НПК90-2В, который обеспечит пилотирование вертолета днем и ночью с выполнением автоматического полета по маршруту, выходом в заранее заданную точку и заходом на посадку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродром. Кроме того, вертолет получил новый бортовой комплекс обороны, обеспечивающий защиту от поражения комплексами ПВО – он не только фиксирует факт пуска ракеты, но и оказывает противодействие атакующим средствам.

Еще одной новинкой на форуме "Армия-2018" станет модернизированный Ми-35П. Изменения также коснутся в основном бортового оборудования, но их нельзя назвать незначительными. Обновленный Ми-35П получит обзорно-прицельную систему с тепловизором 3-го поколения и лазерным дальномером. Новый цифровой пилотажный комплекс улучшит управляемость, повысит устойчивость машины и во многом автоматизирует процесс пилотирования, сняв нагрузку с летчика. Модифицированный прицельно-вычислительный комплекс, в свою очередь, призван повысить точность поражения целей. Если все нововведения покажут эффективность в ходе летных испытаний, то мы запустим эту версию Ми-35П в серийное производство. Данную комплектацию мы будем предлагать к поставкам на экспорт.

Разумеется, мы не могли обойти стороной одну из самых совершенных наших ударных машин – Ми-28НЭ. На "Армии-2018" экспортный вариант "Ночного охотника" предстанет в новом техническом облике. Под этим подразумевается, в частности, оснащение новой противотанковой управляемой ракетой "Хризантема-М" с двухканальной системой наведения. Применение этих ракет увеличит дальность поражения целей до 10 км. Более того, вертолет будет оснащаться еще и модернизированной управляемой ракетой "Атака". На обновленном Ми-28НЭ теперь смогут применяться авиационные бомбы калибром до 500 кг – эффективность их использования подтверждается в локальных конфликтах последнего десятилетия.

Мы также серьезно поработали и над несущей системой Ми-28НЭ – новая конструкция лопастей существенно повышает лётно-технические характеристики в условиях высокогорья и жаркого климата, расширяет возможности вертолёта в части выполнения фигур сложного пилотажа и увеличивает крейсерскую скорость. Чтобы сохранить при этом управляемость машины мы оборудовали ее стабилизатором увеличенной площади, а также двигателями повышенной мощности. Ну и наконец, одним из самых интересных нововведений является возможность взаимодействия с беспилотными летательными аппаратами. Теперь ими можно дистанционно управлять прямо из кабины Ми-28НЭ.

- Вы упомянули Ми-26Т2В - когда планируется завершить летные испытания и начать серийные поставки этих машин ВКС РФ?

- Сразу после форума Ми-26Т2В отправится на МВЗ имени Миля для прохождения цикла летных испытаний. По их завершении машина будет передана Минобороны для прохождения государственных испытаний. Запуск новой модификации Ми-26 в серийное производство мы планируем на 2019 год.

- Какие новые возможности получит модернизированный "Ночной охотник" Ми-28НМ по сравнению со своим предшественником?

- Ми-28НМ будут отличать повышенная маневренность и огневая мощь. Кроме того, мы учли опыт разработки учебно-боевой версии "Ночного охотника" – Ми-28УБ – и оснастили модернизированный вертолет вторым комплектом управления, что значительно повышает его живучесть и позволяет спасти машину даже в случае ранения одного из членов экипажа. Изменения претерпела и кабина экипажа – теперь командир и летчик-оператор смогут получать информацию об окружающей обстановке и всех системах машины в более удобной форме и в большем объеме. Это, безусловно, облегчит взаимодействие экипажа и повысит скорость принятия решений. Кроме того, Ми-28НМ получит новый прицельно-пилотажно-навигационный комплекс с увеличенным быстродействием, а также улучшенные системы ночного видения, которые позволят распознавать цели на больших дистанциях.

- Одной из новинок парада Победы в Москве стал созданный в Кумертау беспилотник "Катран" - когда он выйдет на лётные испытания? Для него уже разработано вооружение?

- На сегодняшний день "Катран" проходит наземные испытания. Этой осенью они завершатся, и мы уже будем поднимать его в воздух. Программа летных испытаний, по нашим подсчетам, будет выполнена в 2019 году. Что касается оснащения беспилотника, то на сегодняшний день рассматривается сразу несколько комплектаций. Конструкция и летно-технические характеристики "Катрана" позволят разместить на нем как разведывательное оборудование, так и различные виды и типы вооружения.

- Когда могут начаться его поставки военным?

- Со стороны Минобороны России заказов на беспилотник пока не поступало, но есть контракт с концерном ВКО "Алмаз-Антей" – по итогам испытаний ему будут переданы два образца.

- Какие еще разработки ведутся в холдинге по беспилотной тематике? Знаю, у вас и в гражданской сфере есть несколько новинок

- Сейчас идут стендовые испытания беспилотника вертолетного типа VRT300, разработанного конструкторским бюро "ВР-Технологии". К концу текущего года мы рассчитываем приступить к летным испытаниям. Функциональный облик и технические характеристики аппарата определены, они соответствуют мировым стандартам надежности и безопасности беспилотных летательных аппаратов, эксплуатируемых в гражданской сфере.

Взлетная масса VRT300 составит 300 кг, он сможет нести 70 кг полезной нагрузки. Такие возможности привлекают многих потенциальных клиентов. В частности, со Сбербанком мы рассматриваем возможность использования этого беспилотника для автоматизированного выполнения инкассаторских перевозок. Если испытания подтвердят реализуемость такой задумки, то мы будем планировать дальнейшее развитие в этом направлении.

- А как проходят испытания еще одной разработки "ВР-Технологий" – легкого многоцелевого гражданского вертолета VRT500?

- На сегодняшний день модель вертолета VRT500 завершила первый этап аэродинамических испытаний в ЦАГИ. Наши специалисты совместно с коллегами из института установили величину лобового сопротивления вертолета и его основных частей, а также исследовали аэродинамические показатели корпуса при различных углах атаки. В целом, могу отметить, что полученные результаты подтвердили расчетные показатели, что говорит об их высокой точности. В ближайших планах – приступить к аэродинамическим испытаниям несущего винта VRT500.

- На каком этапе сейчас работы по скоростному боевому вертолёту? Можете рассказать о его характеристиках?

- В соответствии с контрактом, подписанным на форуме "Армия-2017", мы должны представить Минобороны концепцию перспективного боевого вертолета до ноября этого года. Разумеется, одно из требований к вертолету нового поколения - это более высокие скорости, однако озвучивать какие-либо технические решения или закладываемые характеристики пока что преждевременно. Как минимум, нужно сначала дождаться утверждения концепции со стороны Минобороны РФ.

- По созданию перспективного вертолета морской авиации "Минога" продолжаются работы?

- Работы над эскизно-техническим проектом ведутся в соответствии с условиями и требованиями контракта.

- Какими темпами ведется модернизация корабельных вертолетов Ка-27 для ВМФ РФ?

- На сегодняшний день мы выполнили контракт на ремонт и модернизацию 14 вертолетов Ка-27 до уровня Ка-27М, все машины переданы заказчику, часть из них даже приняла участие в авиационной части парада ко Дню ВМФ. Мы получаем хорошие отзывы от эксплуатанта и планируем заключить новый контракт на ремонт и модернизацию очередной партии вертолетов.

- Как в целом обстоят дела с послепродажным обслуживанием техники в интересах Минобороны РФ?

- Мы перешли к послепродажному обслуживанию в рамках государственных контрактов жизненного цикла по обеспечению эксплуатации вертолетной техники Минобороны РФ. Сотрудничество в таком формате позволяет нам осуществлять долгосрочное планирование. Определяются потребности, оцениваются ресурсы, заключаются договоры, ведутся работы по подготовке и обеспечению поставок необходимых комплектующих изделий.

На основных аэродромах базирования армейской авиации мы разместили постоянных технических представителей от предприятий холдинга. Для координации их действий и оперативного решения вопросов мы создали ситуационный центр сопровождения эксплуатации.

Через специальный программный комплекс в ситуационный центр поступает информация об основных показателях и проблемных вопросах летной и технической эксплуатации вертолетов, а также о движении оборотного фонда запасных частей. Полученная информация обрабатывается, мы проводим анализ данных о состоянии авиатехники и формулируем наши предложения. В результате все меры по обеспечению исправности сопровождаемой техники Минобороны РФ принимаются значительно быстрее.

Часть работ проводится нашими выездными бригадами, а капитальный ремонт осуществляется на наших авиаремонтных заводах. При этом мы берем на себя все взаимодействие с соисполнителями и поставщиками комплектующих деталей и изделий для поддержания исправности, выполнения периодических форм обслуживания и текущего ремонта.

Вся отгрузка и доставка необходимых комплектующих изделий в войска, а также проведение работ на местах фиксируется в базе данных ситуационного центра. Эта система позволяет оперативно достичь и поддерживать заданный уровень боевой готовности техники в эксплуатирующей организации.

Работа в формате государственных контрактов жизненного цикла сокращает временные издержки на подготовку войск к выполнению задач. Нам это достижение кажется очень важным, ведь время является ценнейшим ресурсом, когда речь идет об обороноспособности нашей страны.

- На какой стадии находится контракт по Ка-226Т? Насколько я знаю, своё предложение Индии вы должны были предоставить до 1 августа.

- В настоящий момент завершено согласование технико-коммерческого предложения. Все вопросы устранены и советом директоров совместного предприятия принято положительное решение по предлагаемому документу. Данное предложение будет передано в адрес заказчика, после чего мы сможем приступить к предконтрактным переговорам.

- Расскажите о ходе проекта локализации производства этих вертолётов в Индии.

- Согласно межправительственному соглашению, в Индии должно быть собрано не менее 140 вертолетов Ка-226Т. Локализация будет углубляться по мере развития проекта. В мае 2017 года в Индии было зарегистрировано наше совместное предприятие, уже выбрана производственная площадка неподалеку от Бангалора, где будут размещены все мощности. СП будет осуществлять окончательную сборку и ремонт вертолетов, а также выступит интегратором цепочки индийских поставщиков.

- Каков, в целом, потенциал индийского рынка для "Вертолётов России" на ближайшие несколько лет?

- Я полагаю, что это все вертолеты в рамках объявленных тендеров на поставку легких многоцелевых вертолетов в сухопутной и морской версиях. Мы также видим хорошие перспективы поставок в интересах гражданских эксплуатантов. Индия станет одним из первых операторов новейшего Ми-171А2, у нас заключен контракт на одну машину с опционом еще на одну. Сейчас ведутся работы по сертификации вертолета в этой стране, и мы рассчитываем на дальнейшее расширение поставок. Кроме того, учитывая обширность парка российских вертолетов в Индии, мы уделяем особое внимание вопросам послепродажного обслуживания - в этой сфере у нас есть большой потенциал сотрудничества.