Главные новости
В РоссииВ Совфеде не смогли подтвердить падение ракеты с ядерным двигателем в Баренцево мореВ миреПрисяжные на суде над Манафортом вынесли обвинительный вердиктВ РоссииУ летевшего в Сочи Ту-204 загорелся двигатель
Интервью

Сергей Абрамов: Ростех вкладывает миллиарды в научные разработки

Директор кластера "Вооружение" Ростеха рассказал о новой ГПВ, "Уралвагонзаводе" и армии будущего

Сергей Абрамов: Ростех вкладывает миллиарды в научные разработки
Индустриальный директор кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов
Фото предоставлено пресс-службой

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Индустриальный директор кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов рассказал специальному корреспонденту "Интерфакса" Александру Белову о перспективной технике для армии, претендентах на пакет акций "Высокоточных комплексов" и стратегии в области ВТС.

- В России реализуется новая программа вооружения 2018-2025. Какие задачи кластеру "Вооружение" Ростеха предстоит решить в эти годы? Какие задачи поставлены Минобороны?

- ГПВ-2027 ставит перед нашими холдингами широкий фронт работ. Документ нацелен на оснащение Вооружённых сил самыми новейшими образцами военной и специальной техники - системами связи, разведки и управления, средствами радиоэлектронной борьбы, беспилотниками и роботизированными ударными комплексами, бронетехникой и авиацией нового поколения, высокоточным оружием и средствами борьбы с ним, системами индивидуальной защиты военнослужащих и т.д. Фактически всю эту номенклатуру производят предприятия Ростеха, причем корпорация является промышленным лидером в большинстве перечисленных сегментов.

- Какая именно техника будет активно поступать в войска?

- Речь идет о массовой поставке той перспективной техники, которая создавалась нашими предприятиями в предшествующие годы. Это бронетехника семейства "Армата" (танки Т-14, боевые машины пехоты Т-15), артиллерийские комплексы "Коалиция-СВ", новейшие модификации зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", в том числе, адаптированные к арктическим условиям эксплуатации, новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы, такие как "Красуха-4" и другие.

Кроме того, госкорпорация в рамках ГПВ обеспечивает составными частями, узлами и комплектующими (авиационные двигатели, авионика, бортовое оборудование, средства жизнеобеспечения и наземного обслуживания, специальные шасси, изделия электронной техники и приборы СВЧ, композитная продукция) другие интегрированные структуры оборонно-промышленного комплекса.

Также в ГПВ-2027 возрастает доля сервисов и технического обслуживания поступившей на вооружение техники, это тоже большой объем работ для наших предприятий.

Ростех принимает все возможные меры для решения поставленной Президентом задачи – оснастить российские вооруженные силы самым современным оружием, военной и специальной техникой, которые по своим характеристикам не должны уступать передовым зарубежным аналогам, а лучше всего – превосходить их.

- Можете ли выделить какие-то ключевые темы, направления?

- Одно из ключевых направлений нашей работы, в частности, - создание новых образцов РСЗО и совершенствование боевой экипировки военнослужащих. На сегодняшний день, наше предприятие ЦНИИТОЧМАШ ведет три опытно-конструкторские разработки по созданию элементов экипировки военнослужащих третьего поколения.

- Очень много кластер делает и для иностранных заказчиков. Какие страны являются лидерами по закупкам российского вооружения?

- По объему заказов на российскую технику лидером является Индия. На втором месте Китай. Мы наращиваем сотрудничество по линии ВТС с Вьетнамом, Алжиром, Сирией. Если рассматривать рынок экспорта по регионам, то он распределен примерно следующим образом: более 50% — это страны Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, около 20% — арабский мир и Северная Африка, около 15% — Латинская Америка, 8% — это СНГ.

- Каким образом планируется наращивать экспорт российских вооружений?

- Мы видим большой потенциал для продвижения за рубежом нашей авиации, техники ПВО, систем РЭБ, бронетехники, тяжелого и других видов оружия.

Планируется наращивать экспорт за счет предоставления дополнительных удобных для заказчика сервисов и стимулов, таких как кредитование закупок, постпродажный сервис и локализация производства.

Еще одна ниша, которую мы планируем осваивать, - это модернизация предыдущих поколений российской техники. Многие заказчики сейчас задаются вопросом: зачем покупать новый танк или вертолет, если достаточно оснастить технику новыми цифровыми системами, которые наделяют старое "железо" новыми боевыми возможностями? Оцифровка дает совершенно новые боевые качества существующих платформ: более чувствительные сенсоры, искусственный интеллект, увеличенная дальность, точность. Мы активно работаем и в этом направлении.

- Российские системы РЭБ востребованы как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Какие разработки в ближайшее время поступят в вооруженные силы РФ? Какие планируется поставить на экспорт?

- В создании средств радиоэлектронной борьбы Россия является мировым лидером. Мы успешно решаем задачи по оснащению новейшей техникой РЭБ Вооруженных Сил РФ. К таким системам можно отнести, например, комплекс РЭБ "Палантин", который уже является серийным продуктом. О конкретных характеристиках этой системы говорить не могу, отмечу лишь, что по своим боевым возможностям (радиоразведка и радиоподавление) она значительно превосходит предшествующие поколения техники РЭБ.

Сейчас одна из наших ключевых задач — выйти в этом сегменте на внешние рынки. Первые экспортные контракты по направлению радиоэлектронной борьбы уже фактически в стадии согласования. Это, в первую очередь, элементы "Борисоглебска-2", наша "Инфауна", малогабаритная техника РЭБ.

- В каком состоянии сейчас "Уралвагонзавод"? Когда удастся погасить все долги корпорации?

- Состояние флагмана мирового танкостроения удалось стабилизировать за неполный год. В 2016 году предприятие показало убыток в 16 млрд рублей, именно с таким багажом "Уралвагонзавод" попал под управление Ростеха. Благодаря участию корпорации, уже в 2017 году предприятие вышло в прибыль на уровне 1,3 млрд рублей. Мы решили достаточно много важных административных вопросов, связанных с сокращением расходов на содержание непрофильных активов. Уралвагонзавод уже вышел из капитала Тверского вагоностроительного завода, Каменск-Уральского литейного завода и "УВЗ-Логистик". В перспективе корпорация предполагает выставить на продажу другие активы, которые не являются для предприятия жизнеобеспечивающими. Кроме того, разработан план финансового оздоровления, который находится на утверждении в Госкорпорации, подробности на текущий момент мы озвучивать пока не готов. Но можно с уверенностью сказать, что по итогам текущего года весь убыток УВЗ будет закрыт, а по результатам 2018 года консолидированная прибыль ожидается на уровне 1 млрд рублей.

- Ростех всё еще рассматривает продажу 49 процентов акций "Высокоточных комплексов"? Есть ли уже потенциальные покупатели?

- Безусловно. Мы не отойдем от своей стратегии - "фабрики" по созданию инвестиционно-привлекательных активов. Продажу проведем через закрытый аукцион и только после соответствующего разрешения правительства.

При выборе инвестора мы должны будем убедиться в происхождении активов, опыте управления, а также в обязательном порядке посмотрим на предлагаемую инвестиционную программу.

Претенденты на покупку 49% акций уже есть. Сейчас идет ознакомление с условиями, а среди них прописаны и обязательства нового собственника - модернизация производственных мощностей, выполнение государственного оборонного заказа и значительное увеличение доли гражданской продукции в рамках поручения Президента.

При этом надо обязательно отметить, что контрольный пакет акций (не менее 51%) останется в собственности Ростеха.

- Известно, что ежегодно Ростех инвестирует более 100 млрд. рублей в научные разработки. Каков объем инвестиций в научные разработки для военных нужд? Сравнение с ведущими военными державами (США, Великобритания, Китай).

- На фоне огромных военных бюджетов США и других стран наши затраты могут показаться скромными. Расходы Ростеха на НИОКР в 2017 году составили 110 млрд рублей. Сегодня мы тратим на НИОКР на уровне крупнейших мировых промышленных корпораций. Порядка 7%.

Но вот что хочу отметить. Деньги решают многое, но не все. Уровень наших военных разработок по многим направлениям сегодня является самым передовым в мире. Это относится к технике РЭБ, системам ПВО, другим образцам ВВСТ. Не случайно на мировом рынке сейчас "выстроилась очередь" не за "Патриотами", а именно за российской системой С-400.

- Как вы считаете, сильно ли изменится облик российской армии через 20-30 лет? Что изменится принципиально?

- Думаю, что в обозримом будущем войны не прекратятся. Как бы человечество ни стремилось к миру, боевые действия продолжаются в разных точках земного шара, следовательно, необходимость иметь модернизированную армию сохраняется. Однако сейчас технологическое развитие позволяет вести войны принципиально новым образом – с использованием концептуально новых типов оружия, и делать войны весьма разрушительными. Стоит отметить, что будет расти значимость нелетальных средств, направленных на выведение из строя солдат противника без их физического уничтожения. Также будут развиваться дистанционно управляемые и автономные системы и боевые модули. Это можно объяснить повышением стоимости подготовки современного солдата и политическими последствиями его гибели.

Несомненно, должен совершенствоваться и облик российской армии. Широкие перспективы будут иметь высокоточные системы вооружений. Вряд ли мы увидим что-то подобное ковровым бомбардировкам времен Второй Мировой войны или боевых действий во Вьетнаме. Мало кто из современных военных и политических деятелей, я полагаю, отдаст приказ о широкомасштабном применении "площадных" средств поражения. Таким образом, большее распространение будут получать высокоточные системы – обеспечивающие решение боевых задач с минимальными "сопутствующими" потерями и разрушениями.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Сергей Абрамов, Ростех
Интервью
Глава "Вертолётов России": модернизированный "Ночной охотник" отличают повышенная маневренность и огневая мощьГлава "Вертолётов России": модернизированный "Ночной охотник" отличают повышенная маневренность и огневая мощь
Андрей Богинский рассказал о новейших разработках винтокрылых машинПодробнее
Гендиректор "ВПК": танк на колесах получит мощное оружиеГендиректор "ВПК": танк на колесах получит мощное оружие
Александр Красовицкий рассказал о новинках, которые представит "ВПК" на форуме "Армия-2018"Подробнее
Денис Мантуров: Спрос на российское вооружение в мире постоянно растетДенис Мантуров: Спрос на российское вооружение в мире постоянно растет
Глава Минпромторга РФ рассказал о состоянии дел и перспективах российской оборонки в условиях санкций и снижения ГОЗаПодробнее
Новый глава Гидрометцентра: волка ноги кормят, надо ориентироваться на потребителяНовый глава Гидрометцентра: волка ноги кормят, надо ориентироваться на потребителя
И.о. директора учреждения Дмитрий Киктёв рассказал о неравной борьбе российских метеорологов с Google и IBM, кадровых проблемах и пообещал бабье летоПодробнее
Замглавы ФАС: Указ президента увязывает тарифное и антимонопольное регулирование, другие решения мне неизвестныЗамглавы ФАС: Указ президента увязывает тарифное и антимонопольное регулирование, другие решения мне неизвестны
Анатолий Голомолзин рассказал об усилении контроля на региональном нефтяном рынкеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотохроника 21 августа7 фото

Фотохроника 21 августа

Празднование Курбан-байрама в Москве7 фото

Празднование Курбан-байрама в Москве

Фотохроника 20 августа6 фото

Фотохроника 20 августа

Путин на свадьбе главы МИД Австрии8 фото

Путин на свадьбе главы МИД Австрии

Лучшие фото недели10 фото

Лучшие фото недели

Фотохроника 16 августа7 фото

Фотохроника 16 августа

Ушла из жизни Арета Франклин10 фото

Ушла из жизни Арета Франклин

"Марш матерей" в Москве10 фото

"Марш матерей" в Москве

Празднование Дня ВДВ10 фото

Празднование Дня ВДВ

Фестиваль "Архстояние-2018"7 фото

Фестиваль "Архстояние-2018"

Финал чемпионата мира-201812 фото

Финал чемпионата мира-2018

Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры15 фото

Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры

Трусы вверх!8 фото

Трусы вверх!

Россия празднует победу сборной13 фото

Россия празднует победу сборной

Сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ9 фото

Сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ

День мертвых в Москве5 фото

День мертвых в Москве

Празднование Ураза-байрама в Москве7 фото

Празднование Ураза-байрама в Москве

Россия - Саудовская Аравия8 фото

Россия - Саудовская Аравия

"Евровидение-2018"12 фото

"Евровидение-2018"

Гости 71-го Каннского кинофестиваля13 фото

Гости 71-го Каннского кинофестиваля

Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке13 фото

Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке

Ушел из жизни Олег Табаков13 фото

Ушел из жизни Олег Табаков

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"6 фото

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"

Самые богатые спортсмены всех времен10 фото

Самые богатые спортсмены всех времен

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис10 фото

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes10 фото

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes

МАКС-201718 фото

МАКС-2017

Первый полет МС-217 фото

Первый полет МС-21

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 августа6 фото
20 августа
Фотохроника 20 августа
Путин на свадьбе главы МИД Австрии8 фото
18 августа
Путин на свадьбе главы МИД Австрии
Лучшие фото недели10 фото
17 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Совфеде не смогли подтвердить падение ракеты с ядерным двигателем в Баренцево мореВ миреПрисяжные на суде над Манафортом вынесли обвинительный вердиктВ РоссииУ летевшего в Сочи Ту-204 загорелся двигательВ миреЧто случилось этой ночью: среда, 22 августаВ миреСМИ сообщили о планах РФ поднять ракету с ядерной установкой со дна Баренцева моряВ миреМинфин США отчитался перед сенатом о санкциях против российских миллиардеров

"Сименс" подала кассацию в Верховный суд по делу о крымских турбинах

В Нидерландах машина с газовыми баллонами протаранила здание мэрии

Легкомоторный самолет разбился в Красноярском крае

Лукашенко отправился в Сочи на переговоры с Путиным

В парке "Сокольники" согласовали еще один митинг против изменения пенсионного возраста

Свыше 70% россиян оказались довольны своими жилищными условиями

Япония и Великобритания отменили учения на побережье Хонсю из-за приближения тайфуна

Рубль снизился к доллару и евро на открытии торгов

Жителей Гавайских островов предупредили о приближении мощного урагана

ЦБ РФ 20 августа купил валюту для Минфина на 17,5 млрд рублей

Суд продлил арест экс-гендиректора компании-собственника "Зимней вишни"

Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС

Павильон "Мясная промышленность" на ВДНХ отреставрируют под современные нужды

Более 50 пассажиров аварийно севшего в Уфе самолета отказалась лететь дальше

В Мумбаи в многоэтажном здании произошел сильный пожар

Сотрудники ФСБ пришли в ГУП "Петербургский метрополитен" из-за дела о мошенничестве

В Совфеде не смогли подтвердить падение ракеты с ядерным двигателем в Баренцево море

В Совфеде не смогли подтвердить падение ракеты с ядерным двигателем в Баренцево мореНакануне телеканал CNBC сообщил, что Россия готовит операцию по поиску и подъему ракеты Подробнее

"Уралвагонзавод" выставит на продажу еще часть непрофильных активов

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru