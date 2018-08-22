Сергей Абрамов: Ростех вкладывает миллиарды в научные разработки

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Индустриальный директор кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов рассказал специальному корреспонденту "Интерфакса" Александру Белову о перспективной технике для армии, претендентах на пакет акций "Высокоточных комплексов" и стратегии в области ВТС.

- В России реализуется новая программа вооружения 2018-2025. Какие задачи кластеру "Вооружение" Ростеха предстоит решить в эти годы? Какие задачи поставлены Минобороны?

- ГПВ-2027 ставит перед нашими холдингами широкий фронт работ. Документ нацелен на оснащение Вооружённых сил самыми новейшими образцами военной и специальной техники - системами связи, разведки и управления, средствами радиоэлектронной борьбы, беспилотниками и роботизированными ударными комплексами, бронетехникой и авиацией нового поколения, высокоточным оружием и средствами борьбы с ним, системами индивидуальной защиты военнослужащих и т.д. Фактически всю эту номенклатуру производят предприятия Ростеха, причем корпорация является промышленным лидером в большинстве перечисленных сегментов.

- Какая именно техника будет активно поступать в войска?

- Речь идет о массовой поставке той перспективной техники, которая создавалась нашими предприятиями в предшествующие годы. Это бронетехника семейства "Армата" (танки Т-14, боевые машины пехоты Т-15), артиллерийские комплексы "Коалиция-СВ", новейшие модификации зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", в том числе, адаптированные к арктическим условиям эксплуатации, новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы, такие как "Красуха-4" и другие.

Кроме того, госкорпорация в рамках ГПВ обеспечивает составными частями, узлами и комплектующими (авиационные двигатели, авионика, бортовое оборудование, средства жизнеобеспечения и наземного обслуживания, специальные шасси, изделия электронной техники и приборы СВЧ, композитная продукция) другие интегрированные структуры оборонно-промышленного комплекса.

Также в ГПВ-2027 возрастает доля сервисов и технического обслуживания поступившей на вооружение техники, это тоже большой объем работ для наших предприятий.

Ростех принимает все возможные меры для решения поставленной Президентом задачи – оснастить российские вооруженные силы самым современным оружием, военной и специальной техникой, которые по своим характеристикам не должны уступать передовым зарубежным аналогам, а лучше всего – превосходить их.

- Можете ли выделить какие-то ключевые темы, направления?

- Одно из ключевых направлений нашей работы, в частности, - создание новых образцов РСЗО и совершенствование боевой экипировки военнослужащих. На сегодняшний день, наше предприятие ЦНИИТОЧМАШ ведет три опытно-конструкторские разработки по созданию элементов экипировки военнослужащих третьего поколения.

- Очень много кластер делает и для иностранных заказчиков. Какие страны являются лидерами по закупкам российского вооружения?

- По объему заказов на российскую технику лидером является Индия. На втором месте Китай. Мы наращиваем сотрудничество по линии ВТС с Вьетнамом, Алжиром, Сирией. Если рассматривать рынок экспорта по регионам, то он распределен примерно следующим образом: более 50% — это страны Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, около 20% — арабский мир и Северная Африка, около 15% — Латинская Америка, 8% — это СНГ.

- Каким образом планируется наращивать экспорт российских вооружений?

- Мы видим большой потенциал для продвижения за рубежом нашей авиации, техники ПВО, систем РЭБ, бронетехники, тяжелого и других видов оружия.

Планируется наращивать экспорт за счет предоставления дополнительных удобных для заказчика сервисов и стимулов, таких как кредитование закупок, постпродажный сервис и локализация производства.

Еще одна ниша, которую мы планируем осваивать, - это модернизация предыдущих поколений российской техники. Многие заказчики сейчас задаются вопросом: зачем покупать новый танк или вертолет, если достаточно оснастить технику новыми цифровыми системами, которые наделяют старое "железо" новыми боевыми возможностями? Оцифровка дает совершенно новые боевые качества существующих платформ: более чувствительные сенсоры, искусственный интеллект, увеличенная дальность, точность. Мы активно работаем и в этом направлении.

- Российские системы РЭБ востребованы как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Какие разработки в ближайшее время поступят в вооруженные силы РФ? Какие планируется поставить на экспорт?

- В создании средств радиоэлектронной борьбы Россия является мировым лидером. Мы успешно решаем задачи по оснащению новейшей техникой РЭБ Вооруженных Сил РФ. К таким системам можно отнести, например, комплекс РЭБ "Палантин", который уже является серийным продуктом. О конкретных характеристиках этой системы говорить не могу, отмечу лишь, что по своим боевым возможностям (радиоразведка и радиоподавление) она значительно превосходит предшествующие поколения техники РЭБ.

Сейчас одна из наших ключевых задач — выйти в этом сегменте на внешние рынки. Первые экспортные контракты по направлению радиоэлектронной борьбы уже фактически в стадии согласования. Это, в первую очередь, элементы "Борисоглебска-2", наша "Инфауна", малогабаритная техника РЭБ.

- В каком состоянии сейчас "Уралвагонзавод"? Когда удастся погасить все долги корпорации?

- Состояние флагмана мирового танкостроения удалось стабилизировать за неполный год. В 2016 году предприятие показало убыток в 16 млрд рублей, именно с таким багажом "Уралвагонзавод" попал под управление Ростеха. Благодаря участию корпорации, уже в 2017 году предприятие вышло в прибыль на уровне 1,3 млрд рублей. Мы решили достаточно много важных административных вопросов, связанных с сокращением расходов на содержание непрофильных активов. Уралвагонзавод уже вышел из капитала Тверского вагоностроительного завода, Каменск-Уральского литейного завода и "УВЗ-Логистик". В перспективе корпорация предполагает выставить на продажу другие активы, которые не являются для предприятия жизнеобеспечивающими. Кроме того, разработан план финансового оздоровления, который находится на утверждении в Госкорпорации, подробности на текущий момент мы озвучивать пока не готов. Но можно с уверенностью сказать, что по итогам текущего года весь убыток УВЗ будет закрыт, а по результатам 2018 года консолидированная прибыль ожидается на уровне 1 млрд рублей.

- Ростех всё еще рассматривает продажу 49 процентов акций "Высокоточных комплексов"? Есть ли уже потенциальные покупатели?

- Безусловно. Мы не отойдем от своей стратегии - "фабрики" по созданию инвестиционно-привлекательных активов. Продажу проведем через закрытый аукцион и только после соответствующего разрешения правительства.

При выборе инвестора мы должны будем убедиться в происхождении активов, опыте управления, а также в обязательном порядке посмотрим на предлагаемую инвестиционную программу.

Претенденты на покупку 49% акций уже есть. Сейчас идет ознакомление с условиями, а среди них прописаны и обязательства нового собственника - модернизация производственных мощностей, выполнение государственного оборонного заказа и значительное увеличение доли гражданской продукции в рамках поручения Президента.

При этом надо обязательно отметить, что контрольный пакет акций (не менее 51%) останется в собственности Ростеха.

- Известно, что ежегодно Ростех инвестирует более 100 млрд. рублей в научные разработки. Каков объем инвестиций в научные разработки для военных нужд? Сравнение с ведущими военными державами (США, Великобритания, Китай).

- На фоне огромных военных бюджетов США и других стран наши затраты могут показаться скромными. Расходы Ростеха на НИОКР в 2017 году составили 110 млрд рублей. Сегодня мы тратим на НИОКР на уровне крупнейших мировых промышленных корпораций. Порядка 7%.

Но вот что хочу отметить. Деньги решают многое, но не все. Уровень наших военных разработок по многим направлениям сегодня является самым передовым в мире. Это относится к технике РЭБ, системам ПВО, другим образцам ВВСТ. Не случайно на мировом рынке сейчас "выстроилась очередь" не за "Патриотами", а именно за российской системой С-400.

- Как вы считаете, сильно ли изменится облик российской армии через 20-30 лет? Что изменится принципиально?

- Думаю, что в обозримом будущем войны не прекратятся. Как бы человечество ни стремилось к миру, боевые действия продолжаются в разных точках земного шара, следовательно, необходимость иметь модернизированную армию сохраняется. Однако сейчас технологическое развитие позволяет вести войны принципиально новым образом – с использованием концептуально новых типов оружия, и делать войны весьма разрушительными. Стоит отметить, что будет расти значимость нелетальных средств, направленных на выведение из строя солдат противника без их физического уничтожения. Также будут развиваться дистанционно управляемые и автономные системы и боевые модули. Это можно объяснить повышением стоимости подготовки современного солдата и политическими последствиями его гибели.

Несомненно, должен совершенствоваться и облик российской армии. Широкие перспективы будут иметь высокоточные системы вооружений. Вряд ли мы увидим что-то подобное ковровым бомбардировкам времен Второй Мировой войны или боевых действий во Вьетнаме. Мало кто из современных военных и политических деятелей, я полагаю, отдаст приказ о широкомасштабном применении "площадных" средств поражения. Таким образом, большее распространение будут получать высокоточные системы – обеспечивающие решение боевых задач с минимальными "сопутствующими" потерями и разрушениями.