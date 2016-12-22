Взрыв в переходе на станции метро "Коломенская" попал на видео

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Взрыв газового баллона в подземном переходе у станции метро "Коломенская" в Москве, в результате которого, по последним данным, пострадали шесть человек, был заснят на видео.

Ранее сообщалось, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона во время сварочных работ.

В результате инцидента в подземном переходе были выбиты стекла и повреждены металлические конструкции, сообщил корреспондент "Интерфакса". Вход через южный вестибюль "Коломенской" был ограничен, сама станция работать не переставала.

На месте происшествия в настоящее время дежурят сотрудники полиции, к "Коломенской" прибыли автомобили "скорой помощи" и следователи.