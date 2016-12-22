Пасмурная оттепель продержится в Москве еще почти неделю

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Пасмурная и теплая погода сохранится в столице в последующие пять дней, сообщает в четверг пресс-служба Гидрометцентра России.

"На московский регион продолжают оказывать влияние атлантические воздушные массы, с которыми связаны осадки, гололедные явления и туман. Среднесуточная температура в предстоящую пятидневку будет превышать климатическую норму на 5 градусов", - сказано в сообщении.

По данным метеобюро, в четверг местами пройдут небольшие осадки, возможен туман и слабый гололед, температура воздуха составит минус 1 - плюс 1 градус в столице и минус 3 - плюс 2 градуса по области.

До конца недели в столице ожидаются туман и гололед, а также усиление осадков в виде снега и мокрого снега.