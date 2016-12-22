Главные новости
В РоссииНастойку боярышника и валокордин будут продавать по рецептамВ РоссииВарвару Караулову приговорили к четырем с половиной годам заключенияВ РоссииМинистр обороны объявил о ликвидации Спецстроя
Москва

Пасмурная оттепель продержится в Москве еще почти неделю

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Пасмурная и теплая погода сохранится в столице в последующие пять дней, сообщает в четверг пресс-служба Гидрометцентра России.

"На московский регион продолжают оказывать влияние атлантические воздушные массы, с которыми связаны осадки, гололедные явления и туман. Среднесуточная температура в предстоящую пятидневку будет превышать климатическую норму на 5 градусов", - сказано в сообщении.

По данным метеобюро, в четверг местами пройдут небольшие осадки, возможен туман и слабый гололед, температура воздуха составит минус 1 - плюс 1 градус в столице и минус 3 - плюс 2 градуса по области.

До конца недели в столице ожидаются туман и гололед, а также усиление осадков в виде снега и мокрого снега.

Теги: Москва, погода
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Взрыв разбил стекла и повредил выходы из подземного перехода у метро "Коломенская"Взрыв разбил стекла и повредил выходы из подземного перехода у метро "Коломенская"
В четверг утром у станции метро в результате разгерметизации взорвался газовый баллонПодробнее
Газовый баллон взорвался в переходе у метро "Коломенская" в МосквеГазовый баллон взорвался в переходе у метро "Коломенская" в Москве
Южный вестибюль станции метро закрыт для пассажировПодробнее
Экс-главу "РусГидро" Дода перевели под домашний арестЭкс-главу "РусГидро" Дода перевели под домашний арест
Обвиняемый полностью добровольно возместил ущерб "Русгидро", сообщил в суде следовательПодробнее
Новогодние гуляния в Москве для защиты будут отгораживать грузовикамиНовогодние гуляния в Москве для защиты будут отгораживать грузовиками
Большегрузными автомобилями будут перекрывать крупные развязки чтобы предотвратить въезд грузовиков в толпуПодробнее
Участок желтой линии московского метро закрыли на десять днейУчасток желтой линии московского метро закрыли на десять дней
Движение прекращено на отрезке "Парк Победы" - "Деловой центр"Подробнее
МВД подтвердило задержание подозреваемого в ограблении иностранцев в МосквеМВД подтвердило задержание подозреваемого в ограблении иностранцев в Москве
Также, по данным полиции, вместе с таксистом задержан его попутчикПодробнее
После вылета из "Домодедово" пилот немецкого самолета потерял сознаниеПосле вылета из "Домодедово" пилот немецкого самолета потерял сознание
Самолет возвращается в аэропорт вылетаПодробнее
Проезд в общественном транспорте в Москве подорожает с 1 январяПроезд в общественном транспорте в Москве подорожает с 1 января
Билет на одну поездку на любом виде транспорта будет стоить 55 рублей, проезд по карте "Тройка" - 35 рублей за поездкуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Прощание с Андреем Карловым7 фото
22 декабря
Прощание с Андреем Карловым
Фотохроника 21 декабря6 фото
21 декабря
Фотохроника 21 декабря
Лучшие фото недели10 фото
16 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииНастойку боярышника и валокордин будут продавать по рецептамВ РоссииВарвару Караулову приговорили к четырем с половиной годам заключенияВ РоссииМинистр обороны объявил о ликвидации СпецстрояВ РоссииСуд в Кургане отказался освободить осужденную за репост воспитательницу
Итоги 2016 года: Таможня и казна
Лукашенко подарил Кучме плюшевого петуха
В НАТО объяснили усиление военного присутствия на востоке
Джоан Роулинг напишет еще два романа
США в 2016 году отказали в визе почти 10% заявителей из России
Защита Карауловой обжаловала приговор за попытку присоединиться к ИГ
ФАС рассмотрит дело по подозрению Apple в злоупотреблении на рынке ремонта iPhone
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи