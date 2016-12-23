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Москва

Умерший в торговом центре в Москве иностранец оказался китайским бизнесменом

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку по факту смерти иностранца в торговом центре на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного СКР. Источник "Интерфакса", близкий к следствию уточнил, что погибший является гражданином Китая, а не гражданином Японии, как сообщалось первоначально.

"22 декабря в одном из торговых центров, расположенном по Тихорецкому бульвару в городе Москве, обнаружено тело мужчины. При визуальном осмотре на теле мужчины признаков насильственной смерти не обнаружено", - сообщили в московском СК в пятницу.

По данным следствия, умерший мужчина арендовал помещение в этом торговом центре.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что трое неизвестных в черных коротких куртках, черных штанах и армейских берцах избили иностранца насмерть на юго-востоке Москвы. По словам собеседника, инцидент произошел в четверг примерно в 17:30 около торгового центрова на Тихорецком бульваре.

Между тем в ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что медики не обнаружили следов насильственной смерти на теле умершего.

"Версия об убийстве мужчины безосновательна. Прибывшие по вызову медики службы "03" констатировали смерть мужчины, отметив отсутствие внешних признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МВД по Москве.

Отмечается, что труп направлен в морг для установления причины смерти.

Теги: Москва
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