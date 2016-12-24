Семья из трех человек погибла в новой Москве

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - По факту гибели семьи в результате пожара на территории новой Москвы проводится проверка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГСУ СКР по региону.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка по факту гибели семьи в результате пожара", - сказано в сообщении.

По данным следствия, ночью 24 декабря в жилом доме в поселении Михайло-Ярцевское после локализации пламени обнаружены останки трех человек. Известно, что в доме проживала супружеская пара с двухлетним мальчиком.

Следствие рассматривает разные версии причин возгорания, в том числе печное отопление, замыкание проводки.