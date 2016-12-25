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Москва

Задержан подозреваемый в убийстве девочки на востоке Москвы

Мужчина пытался уехать из России

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки на востоке Москвы, он пытался покинуть Россию, сообщила "Интерфаксу" в ночь на воскресенье официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, мужчина пытался выехать за пределы России.

"В настоящий момент он доставлен в следственные органы для проведения необходимых процессуальных действий", - сообщила представитель МВД.

Ранее по факту убийства ребенка на востоке Москвы было возбуждено уголовное дело.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве по факту убийства малолетней девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

По данным следствия, днем 24 декабря в квартире дома на Ферганской улице было обнаружено тело 12-летней девочки с колото-резанными ранениями. В квартире находилась пожилая бабушка и 4-летний ребёнок.

Теги: Россия, Москва
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