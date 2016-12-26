Три московских улицы назовут в память святых Бориса и Глеба

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В честь первых русских святых - князей Бориса и Глеба - назовут три улицы на территории поселения в Новой Москве, сообщает в понедельник сайт мэрии столицы.

Речь идет о поселении Новофедоровское, где в 2017 году появится Борисоглебская слобода. Одна из улиц по соседству станет Вышгородской (святые Борис и Глеб похоронены в Вышгороде). Улицу неподалеку назовут Десятинной в память об одноименной церкви, в которой был похоронен отец братьев князь Владимир - креститель Руси.

Улицы расположены на территории строящегося жилого комплекса, пока они не имеют названий. Предложение выбрать названия в честь князей Бориса и Глеба поступило от префектуры округа и администрации Новофедоровского. Затем идею поддержали на заседании городской межведомственной комиссии по наименованиям под председательством заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова.