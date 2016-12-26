Москвичи отдали дань памяти погибшим артистам ансамбля имени Александрова

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Люди несут цветы и свечи в память о погибших в катастрофе самолета Ту-154 к зданию академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, музыканты которого находились на борту.

Как передает корреспондент "Интерфакса", у входа в здание множество цветов и зажженных свечей в память о погибших артистах, на доме приспущены флаги. Горожане продолжают приходить и приносить цветы.

Улица, на которой расположено здание ансамбля, оцеплена полицией, дежурит машина скорой помощи.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Возбуждено уголовное дело.