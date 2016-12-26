В Москве снова расширили зону платной парковки

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Более 200 мест в зонах платной парковки в 47 районах Москвы откроются в понедельник, сообщили в департаменте транспорта столицы.

По данным ведомства, новые парковочные места появятся на 206 улицах. В дептрансе отметили, что расширение зоны платной парковки будет точечным: ее введут "в очагах ДТП", у торговых и бизнес-центров, станций метро, железнодорожных станций, остановок наземного транспорта.

Новые платные парковки появятся у торговых и бизнес-центров (ТЦ Золотой Вавилон, ТЦ Город, ТЦ Каширский Двор, ТЦ Авиапарк, ТЦ Экспострой, ТЦ Гудзон, БЦ Весна, БЦ Ходынка, БЦ Тушино, БЦ Огородный, БЦ Бородино Плаза, БЦ Перовский), станций метро (Тушинская, Строгино, Крылатское, Полежаевская, Сходненская, Бутырская, Фонвизинская, Планерная, Ботанический Сад, Владыкино, б-р Рокоссовского, Измайловская, Первомайская, Перово, Люблино, Алма-Атинская, Каширская, Коломенская, Пионерская), станций МЦК (Окружная, Владыкино, Крымская, Автозаводская, Б-р Рокоссовского, Ботанический Сад, Хорошево). В общей сложности расширение зоны платной парковки коснется 4% от общего числа улиц города.

"Из-за постоянной загруженности парковок местные жители зачастую не только не могут найти место, где оставить свою машину на ночь, но и не имеют возможности просто припарковаться на короткое время возле социальных объектов, аптек или магазинов своего района. Теперь они смогут получить бесплатное резидентное разрешение на парковку в своем районе с 20:00 до 8:00", - отметил представитель департамента.

Он подчеркнул, что жители также могут приобрести круглосуточное резидентное разрешение, стоимость которого не изменится и составляет 3 тыс. рублей в год. На этот день местные жители владеют 60 тыс. 529 действующих резидентных разрешений.