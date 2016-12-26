Мэрия столицы выплатит по 1 млн руб. семьям погибших в авиакатастрофе москвичей

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Правительство столицы выплатит по 1 млн рублей семьям москвичей, погибших в результате авиакатастрофы в районе Сочи 25 декабря. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства города в понедельник.

"Семьям погибших москвичей город выплатит по 1 млн рублей. Кроме того, им будут положены и федеральные выплаты", - пояснил собеседник агентства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что правительство российской столицы окажет всю необходимую помощь родственникам погибших в авиакатастрофе над Черным морем в минувшее воскресенье.

"Произошла страшная авиакатастрофа, унесшая десятки жизней, в том числе, москвичей. Я еще раз выражаю глубокие соболезнования родным и близким", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин в беседе с журналистами в понедельник.

По его словам, в ближайшее время городские власти примут необходимые решения для оказания помощи семьям погибших.

"Городом будет оказана вся необходимая психологическая, материальная помощь семьям москвичей, которые погибли в этой страшной катастрофе", - подчеркнул Собянин.

Он добавил, что столичные власти активно работают с Минобороны РФ.