В авиакатастрофе Ту-154 под Сочи погибли 28 жителей Подмосковья

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Московской области оказывают психологическую и материальную помощь семьям 28 жителей региона, погибших в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря, сообщила в понедельник министр соцразвития Подмосковья Ирина Фаевская.

"Со вчерашнего дня работает штаб для оперативного решения вопросов. Мы прилагаем все усилия по организации психологической и материальной помощи семьям погибших жителей Московской области", - написала Фаевская в своем инстаграме.

#МинсоцразвитияМО глубоко соболезнует близким погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем. Трагедия оборвала жизни 28 жителей Подмосковья. Со вчерашнего дня работает Штаб для оперативного решения вопросов. Мы прилагаем все усилия по организации психологической и материальной помощи семьям погибших жителей МО Фото опубликовано Ирина Фаевская (@ikfaevskaya) Дек 26 2016 в 8:53 PST

Министр выразила глубокие соболезнования близким погибших в авиакатастрофе над Черным морем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился оказать помощь родственникам жителей Подмосковья, погибших в авиакатастрофе под Сочи, и выплатить по 1 млн рублей.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.