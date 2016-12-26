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Москва Крушение Ту-154 в Черном море

В авиакатастрофе Ту-154 под Сочи погибли 28 жителей Подмосковья

Есть обновление от 22:40

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Московской области оказывают психологическую и материальную помощь семьям 28 жителей региона, погибших в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря, сообщила в понедельник министр соцразвития Подмосковья Ирина Фаевская.

"Со вчерашнего дня работает штаб для оперативного решения вопросов. Мы прилагаем все усилия по организации психологической и материальной помощи семьям погибших жителей Московской области", - написала Фаевская в своем инстаграме.

Министр выразила глубокие соболезнования близким погибших в авиакатастрофе над Черным морем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился оказать помощь родственникам жителей Подмосковья, погибших в авиакатастрофе под Сочи, и выплатить по 1 млн рублей.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

Акции памяти жертв авиакатастрофы над Черным морем

8 фотографий
Цветы у здания концертного зала &quot;Александровский&quot; в Москве, где находится репетиционная база Ансамбля имени АлександроваСвечи у портрета дирижера Ансамбля им. Александрова Валерия Халилова у здания концертного зала &quot;Александровский&quot; в МосквеМосквичи несут цветы к телецентру &quot;Останкино&quot; в память о погибших при крушении самолета Минобороны Ту-154Цветы у здания фонда &quot;Справедливая помощь&quot; в Москве, который возглавляла Елизавета Глинка, погибшая в авиакатастрофеЖители Минска приносят свечи и цветы к российскому посольствуАкция в Донецке в память о погибших в крушении самолета Ту-154
Цветы у здания концертного зала &quot;Александровский&quot; в Москве, где находится репетиционная база Ансамбля имени Александрова
Теги: Ту-154, Подмосковье
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