Грабитель ранил троих полицейских и укрылся в квартире на западе Москвы

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Подозреваемый в грабеже мужчина оказал вооруженное сопротивление полицейским, проводившим операцию по его задержанию на западе Москвы, сообщает в ночь на вторник столичное управление МВД.

"Около 01:30 на Ельнинской улице в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при задержании подозреваемого в совершении грабежа последний оказал вооруженное сопротивление. В результате чего, по предварительной информации, трое полицейских получили ранения, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении, размещенном на сайте управления.

По информации пресс-службы, мужчина укрылся в одной из квартир. Полицейские и бойцы Росгвардии проводят мероприятия по его задержанию.