На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой в движении поездов

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Интервалы движения поездов увеличены на фиолетовой линии московского метро, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе Московского метрополитена.

"В 18:20 на Таганско-Краснопресненской линии увеличены интервалы движения поездов от "Планерной" до "Октябрьского поля" по техническим причинам", - сказал сотрудник пресс-службы.

В то же время на станциях метрополитена регулярно звучат объявления о том, что движение поездов между станциями "Планерная" и "Спартак" не осуществляется, в связи с чем интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии увеличены.

В пресс-службе уточнили, что движения поездов нет от станции "Планерная" до станции "Спартак". В обратную сторону поезда следуют с увеличенными интервалами.

Корреспондент "Интерфакса" сообщает, что движение поездов затруднено также и на Замоскворецкой (зеленой) линии московского метро. По его словам, в 18:00 вторника поезда ходят с увеличенными интервалами на Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой линиях в обе стороны, простаивая по 5-7 минут в тоннеле.

В вагонах и на станциях звучат объявления о технических причинах сбоев в движении. С учетом часа пик, на станциях этих направлений скапливаются пассажиры, вагоны также заполнены полностью.