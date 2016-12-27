Столичная префектура опровергла падение сосульки на мужчину на Мясницкой улице

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Префектура Центрального административного округа столицы опровергла информацию ряда СМИ о том, что прохожего в Москве во вторник получил травмы, после того как на него с круши упала сосулька.

"Мы не подтверждаем нанесение повреждения мужчине снежными массами, сошедшими с кровли на Мясницкой улице", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе префектуры.

Собеседник агентства напомнил, что очисткой кровель нежилых зданий занимаются балансодержатели или арендаторы, и уточнили, что с начала зимы была выявлена почти тысяча нарушений владельцами нежилых помещений, выписаны штрафы на более чем 4,5 млн рублей.