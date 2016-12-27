Главные новости
В РоссииВерсию об ошибке пилотирования Ту-154 назвали приоритетнойВ РоссииОчевидец снял на видео взлет и падение Ту-154В РоссииХлопонин опроверг введение рецептов на валокордин и "зеленку"
Москва

Столичная префектура опровергла падение сосульки на мужчину на Мясницкой улице

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Префектура Центрального административного округа столицы опровергла информацию ряда СМИ о том, что прохожего в Москве во вторник получил травмы, после того как на него с круши упала сосулька.

"Мы не подтверждаем нанесение повреждения мужчине снежными массами, сошедшими с кровли на Мясницкой улице", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе префектуры.

Собеседник агентства напомнил, что очисткой кровель нежилых зданий занимаются балансодержатели или арендаторы, и уточнили, что с начала зимы была выявлена почти тысяча нарушений владельцами нежилых помещений, выписаны штрафы на более чем 4,5 млн рублей.

Теги: Москва, ЦАО
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Синоптики пообещали москвичам похолодание перед Новым годомСиноптики пообещали москвичам похолодание перед Новым годом
В последний день этого года температура снова может повыситься до плюсовых значенийПодробнее
Ранивший полицейских в Москве стрелок покончил с собойРанивший полицейских в Москве стрелок покончил с собой
Женщина, которая находилась в заложниках у подозреваемого, освобожденаПодробнее
На месте Ховринской больницы в Москве построят жилые домаНа месте Ховринской больницы в Москве построят жилые дома
Известное здание-долгострой снесут за счет городаПодробнее
Лужкова госпитализировали из-за критически низкого давленияЛужкова госпитализировали из-за критически низкого давления
Сейчас врачи оценивают его состояние как удовлетворительноеПодробнее
Замглавы департамента транспорта Москвы: вопрос введения платного въезда в столицу не обсуждаетсяЗамглавы департамента транспорта Москвы: вопрос введения платного въезда в столицу не обсуждается
Сергей Андрейкин рассказал о грядущих изменениях карты платной парковки в городе и вероятности повышения тарифов на нееПодробнее
Взрыв разбил стекла и повредил выходы из подземного перехода у метро "Коломенская"Взрыв разбил стекла и повредил выходы из подземного перехода у метро "Коломенская"
В четверг утром у станции метро в результате разгерметизации взорвался газовый баллонПодробнее
Газовый баллон взорвался в переходе у метро "Коломенская" в МосквеГазовый баллон взорвался в переходе у метро "Коломенская" в Москве
Южный вестибюль станции метро закрыт для пассажировПодробнее
Экс-главу "РусГидро" Дода перевели под домашний арестЭкс-главу "РусГидро" Дода перевели под домашний арест
Обвиняемый полностью добровольно возместил ущерб "Русгидро", сообщил в суде следовательПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Ушел из жизни Джордж Майкл9 фото
26 декабря
Ушел из жизни Джордж Майкл
Поисковые работы в районе крушения Ту-1549 фото
25 декабря
Поисковые работы в районе крушения Ту-154
Лучшие фото недели10 фото
23 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВерсию об ошибке пилотирования Ту-154 назвали приоритетнойВ РоссииОчевидец снял на видео взлет и падение Ту-154В РоссииХлопонин опроверг введение рецептов на валокордин и "зеленку"СпортФК "Анжи" распродаст ведущих игроков команды
Версию об ошибке пилотирования Ту-154 назвали приоритетной
Цена Brent превысила $56 за баррель впервые за две недели
Источник назвал причиной крушения Ту-154 рассогласованность работы закрылков
Перевозчики с неоплаченными штрафами "Платона" не смогут пересечь границу
На поверхность подняты все три бортовых самописца Ту-154
Движение по фиолетовой ветке столичного метро восстановлено
Очевидец снял на видео взлет и падение Ту-154
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи