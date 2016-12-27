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Москва

В Москве возбудили дело об избиении пытавшегося заснять номер авто-нарушителя прохожего

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Полиция возбудила уголовное дело из-за избиения мужчины, попытавшегося заснять номера неправильно припаркованного автомобиля в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев.

По его словам, 22 декабря в Отдел МВД России по Пресненскому району поступило сообщение о драке. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили потерпевшего, который пояснил, что он шел по улице и увидел две припаркованные иномарки с закрытыми номерами, после чего решил снять бумажку с госномера одной из машин и сфотографировать, так как посчитал, что автомобили стоят с нарушением ПДД.

"В это время из автомобиля вышли четверо неизвестных, нанесли заявителю телесные повреждения и скрылись", - сказал Князев.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Ранее в социальных сетях появилось сообщение о том, что мужчину избили неизвестные на улице Малая Бронная, возле одного из столичных ресторанов. По данным очевидцев, это произошло после того, как мужчина попытался снять бумажку с госномера автомобиля BMW.

Теги: Москва
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