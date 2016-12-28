По факту убийства ребенка на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Убитому на юго-западе Москвы мальчику было десять лет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка СКР.

По данным следствия, во вторник вечером в квартире одного из жилых домов, расположенного на Ломоносовском проспекте в городе Москве, обнаружено тело 10-летнего ребенка с признаками насильственной смерти. От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению", - сообщили в ведомстве.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу" об убийстве двенадцатилетнего ребенка. По его словам, инцидент произошёл на Ломоносовском проспекте, д.7.