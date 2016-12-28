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Москва

Суд огласит приговор фигурантам дела о выводе за рубеж 169 млрд рублей

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы в среду огласит наказание финансистам Сергею Магину и Вадиму Рыбальченко и десяти другим фигурантам дела о незаконной банковской деятельности, в результате которой за рубеж было выведено 169 млрд рублей.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Анастасия Пылина, судья Татьяна Васюченко намерена огласить резолютивную часть приговора, который начала оглашать 26 декабря.

В ходе прений сторон гособвинитель просил признать всех фигурантов виновными в инкриминируемых им преступлениях и приговорить Магина и Рыбальченко к 15 годам колонии строгого режима, остальных подсудимых - к срокам от шести лет в колонии общего режима до 14,5 лет в колонии строгого. Также прокурор просила суд конфисковать в доход государства изъятые в ходе обысков по делу более 1 млрд рублей. Гособвинитель отметила, что никто из подсудимых свою вину полностью не признал и не раскаялся.

Как сообщалось, Генпрокуратура 8 октября прошлого года утвердила обвинительное заключение по делу в отношении предполагаемых организаторов преступного сообщества Магина, Рыбальченко и их 10 предполагаемых соучастников.

По данным надзорного ведомства, в 2012 году Магин и Рыбальченко создали преступное сообщество, в состав которого вовлекли еще 12 человек. В период 2012-2013 годов в результате осуществления банковских операций соучастники через подконтрольные им юридические лица обналичили, конвертировали и вывели за рубеж денежные средства на общую сумму более 169 млрд руб. При этом они извлекли доход в виде комиссии на сумму более 846 млн руб.

В апреле 2015 года Тверской районный суд Москвы вынес решение о заочном заключении под стражу двух участников сообщества, в связи с их нахождением в международном розыске.

Теги: Россия, Москва
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