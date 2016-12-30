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Москва

Власти Москвы в январе проверят гостиницы на "лишние" звезды

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Столичные отели и хостелы, которые прошли классификацию к Чемпионату мира по футболу 2018 года, проверят в январе на завышение звездности на сайтах бронирования и в соцсетях, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В январе департамент спорта и туризма Москвы начнет мониторинг гостиниц, прошедших классификацию, а также "серых" отелей и хостелов. Специалисты будут отслеживать гостиницы, которые не получили официальную категорию, но не убрали объявления о бронировании. А легальные отели проверят на лишние звезды", - говорится в сообщении.

По данным столичного департамента спорта и туризма, отели и хостелы, которые не прошли классификацию, с 1 января 2017 года будут лишены права предоставлять гостиничные услуги. Специалисты проверят данные об отелях на их сайтах, в системах онлайн-бронирования и в социальных сетях, где обычно размещается реклама гостиниц и хостелов. Узнавать функционирует ли по-прежнему гостиница, которая отмечена на сайте бронирования, сотрудники департамента будут с помощью пробных запросов и звонков.

"Информация об отелях, которые не прошли классификацию, но продолжают оказывать гостиничные услуги, поступит в правоохранительные органы и Роспотребнадзор. Также объявления на сайтах бронирования и других ресурсах будут сверяться с данными из реестра классифицированных гостиниц", - уточняется в сообщении.

По оценкам департамента, в Москве насчитывается порядка сотни "серых" гостиниц. В основном, это хостелы, расположенные в жилом фонде. Представители ведомства будут проводить мониторинг и легальных отелей. Они проверят, соответствует ли заявленное на сайтах бронирования количество звезд фактической категории гостиницы.

"Отдельные гостиницы, пройдя классификацию, забывают исправить свою звездность на сайтах в интернете и на вывесках у входа и зачастую завышают ее. При выявлении подобных случаев от собственника гостиницы потребуют указать правильную категорию", - добавляется в сообщении.

Все столичные отели и хостелы прошли классификацию к Чемпионату мира по футболу 2018 года, различные категории звездности получили 870 гостиниц. Процесс присвоения звезд гостиницам продолжится в 2017 году, пройти процедуру смогут строящиеся гостиницы или новые отели, под которые переоборудуют нежилые здания. В Москве таких объектов около полусотни. Кроме того, гостиницы, прошедшие классификацию, обязаны подтверждать свою категорию звездности и получать свидетельства заново раз в три года.

Теги: Москва
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