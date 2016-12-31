Общественный транспорт в Москве впервые будет работать всю новогоднюю ночь

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Впервые всю новогоднюю ночь в Москве будет работать метро, Московское центральное кольцо, а также все ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта.

Как сообщили "Интерфаксу" в департаменте транспорта столицы, с 01:00 1 января поезда метро будут ходить с интервалами движения до 10 минут, а поезда МЦК - до 12 минут. С 5:30 график движения вернется в обычный режим.

"Ожидается, что ночная работа метро позволит многим москвичам и гостям столицы встретить Новый год дома или в гостях, а затем продолжить празднование на улицах и в парках столицы", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в новогоднюю ночь будут работать 153 маршрута наземного транспорта (16% от общего количества), а также все ночные маршруты.

Также продлевается время движения поездов и пригородного сообщения в среднем до 03:00.

С 1 по 7 января пригородные поезда будут ходить по расписанию субботы, а поезда "Аэроэкспресс" будут работать в штатном режиме.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщал, что поздравление президента России в Новый год будет звучать в столичном метро.

"31 декабря в 23:50 в вагонах метро, на станциях, эскалаторах будет организована прямая аудиотрансляция поздравления президента России в режиме онлайн", - сказал он.