В московских аэропортах отменены и задержаны более 70 рейсов

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - По данным "Яндекс.Табло" утром 31 декабря в московских аэропортах задерживаются 23 рейса, еще 48 отменено.

Так, на 10:39 в "Домодедово" 14 рейсов задержано и 11 отменено, а также девять рейсов задержано и 37 отменено в "Шереметьево".

Московские аэропорты накануне Нового года работают в штатном режиме, несмотря на пиковую нагрузку в предпраздничные дни, сообщили "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах московского авиаузла.

"Работа аэропортов строится штатно, без длительных задержек и уходов воздушных судов на запасные аэродромы. Однако работа в зимнем режиме предполагает выполнение ряда обязательных операций, направленных на обеспечение безопасности полетов. Среди них - обработка воздушных судов против обледенения, а также расчистка и обработка аэродромов. Это может провоцировать краткосрочные задержки", - сказал собеседник агентства.

По данным собеседника агентства, большая загруженность некоторых терминалов, а также протяженные очереди в них объясняются предновогодним ажиотажем.

"На 30 и 31 декабря приходится пик нагрузок на воздушные гавани. Это ситуация, которая уже стала традицией. Пассажирам стоит учитывать эту особенность и оставлять запас времени на прохождение аэропортовых формальностей", - сказал он.