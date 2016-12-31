Главные новости
В миреТрамп раскритиковал CNN и NBC за освещение связанных с Россией событийВ миреWP сообщила об атаке русских хакеров на электросети СШАВ миреПутин пообещал не высылать американских дипломатов
Москва

В московских аэропортах отменены и задержаны более 70 рейсов

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - По данным "Яндекс.Табло" утром 31 декабря в московских аэропортах задерживаются 23 рейса, еще 48 отменено.

Так, на 10:39 в "Домодедово" 14 рейсов задержано и 11 отменено, а также девять рейсов задержано и 37 отменено в "Шереметьево".

Московские аэропорты накануне Нового года работают в штатном режиме, несмотря на пиковую нагрузку в предпраздничные дни, сообщили "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах московского авиаузла.

"Работа аэропортов строится штатно, без длительных задержек и уходов воздушных судов на запасные аэродромы. Однако работа в зимнем режиме предполагает выполнение ряда обязательных операций, направленных на обеспечение безопасности полетов. Среди них - обработка воздушных судов против обледенения, а также расчистка и обработка аэродромов. Это может провоцировать краткосрочные задержки", - сказал собеседник агентства.

По данным собеседника агентства, большая загруженность некоторых терминалов, а также протяженные очереди в них объясняются предновогодним ажиотажем.

"На 30 и 31 декабря приходится пик нагрузок на воздушные гавани. Это ситуация, которая уже стала традицией. Пассажирам стоит учитывать эту особенность и оставлять запас времени на прохождение аэропортовых формальностей", - сказал он.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
По факту убийства ребенка на юго-западе Москвы возбуждено уголовное делоПо факту убийства ребенка на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело
Тело мальчика было обнаружено в жилом доме на Ломоносовском проспектеПодробнее
Синоптики пообещали москвичам похолодание перед Новым годомСиноптики пообещали москвичам похолодание перед Новым годом
В последний день этого года температура снова может повыситься до плюсовых значенийПодробнее
Ранивший полицейских в Москве стрелок покончил с собойРанивший полицейских в Москве стрелок покончил с собой
Женщина, которая находилась в заложниках у подозреваемого, освобожденаПодробнее
На месте Ховринской больницы в Москве построят жилые домаНа месте Ховринской больницы в Москве построят жилые дома
Известное здание-долгострой снесут за счет городаПодробнее
Лужкова госпитализировали из-за критически низкого давленияЛужкова госпитализировали из-за критически низкого давления
Сейчас врачи оценивают его состояние как удовлетворительноеПодробнее
Замглавы департамента транспорта Москвы: вопрос введения платного въезда в столицу не обсуждаетсяЗамглавы департамента транспорта Москвы: вопрос введения платного въезда в столицу не обсуждается
Сергей Андрейкин рассказал о грядущих изменениях карты платной парковки в городе и вероятности повышения тарифов на нееПодробнее
Взрыв разбил стекла и повредил выходы из подземного перехода у метро "Коломенская"Взрыв разбил стекла и повредил выходы из подземного перехода у метро "Коломенская"
В четверг утром у станции метро в результате разгерметизации взорвался газовый баллонПодробнее
Газовый баллон взорвался в переходе у метро "Коломенская" в МосквеГазовый баллон взорвался в переходе у метро "Коломенская" в Москве
Южный вестибюль станции метро закрыт для пассажировПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Предновогодние фото недели10 фото
30 декабря
Предновогодние фото недели
Цитаты года12 фото
29 декабря
Цитаты года
Ушла из жизни Кэрри Фишер10 фото
28 декабря
Ушла из жизни Кэрри Фишер
Все фотогалереи
Цитата дня

Всегда нужно помнить: я отравился сознательно нервным ядом, и, наверное, должен остаться в постели, снизить свою активность

Главный нарколог Евгений Брюн о потреблении алкоголя в новогоднюю ночь

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп раскритиковал CNN и NBC за освещение связанных с Россией событийВ миреWP сообщила об атаке русских хакеров на электросети СШАВ миреПутин пообещал не высылать американских дипломатовВ РоссииМИД РФ рассказал о высланных из США российских дипломатах
В Праге обезвредили угрожавшего взорвать самолет поляка
WP сообщила об атаке русских хакеров на электросети США
Кадыров опроверг убийство лечившихся в больнице Грозного боевиков
Трамп раскритиковал CNN и NBC за освещение связанных с Россией событий
Движение транспорта в Москве ограничат из-за новогодних мероприятий
Повара генконсульства РФ в Сан-Франциско выдворят из США как сотрудника разведки
СБ ООН в субботу рассмотрит российский проект резолюции о перемирии в Сирии
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи