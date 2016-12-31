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Москва

На востоке Москвы загорелось двухэтажное здание

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В двухэтажном здании на Краснобогатырской улице на востоке Москвы начался пожар, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Площадь пожара составляет 300 кв.м. Сведений о пострадавших не поступало", - сказал сотрудник пресс-службы.

"В 12:47 поступило сообщение о пожаре по адресу ул. Краснобогатырская, 72. Прибывшими пожарными установлено, что происходит горение - на кровле двухэтажного здания", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Источник "Интерфакса" в экстренных службах сообщил, что на первом этаже горящего здания находится автосервис.

Теги: Москва
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