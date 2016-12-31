Москвичей предупредили о сильных порывах ветра и снеге

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В ближайшие часы синоптики прогнозируют в российской столице мокрый снег и усиление ветра, говорится на сайте Гидрометцентра России.

"В завершающие сутки старого года будет идти небольшой снег, мокрый снег. Усилится ветер, и его порывы местами будут достигать 12-17 м/с. Ночью прогнозируется -3...-1 градуса в Москве", - сообщают там.

Синоптики отметили, что вечером 2 января погода резко изменится из-за холодного фронта, который принесет в столицу осадки и понижение температуры.

"В понедельник, 2 января, ожидается прохождение холодного фронтального раздела. Осадки усилятся до умеренных, ночью прогнозируется -3...+2 градуса, эти же значения будут максимальными для светлого времени суток, но отмечаться они будут в первой половине дня, а к вечеру вслед за фронтом ветер повернет на северо-западный, и температура начнет понижаться", - говорится в сообщении.