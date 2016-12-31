Все гостиницы и хостелы Москвы прошли классификацию перед ЧМ-2018

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Все столичные отели и хостелы, подавшие заявки, прошли классификацию к чемпионату мира по футболу 2018 года, различные категории звездности получили 870 гостиниц, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Различные категории - от "пяти звезд" до "без звезд" - получили 870 отелей на 58,1 тысячи номеров. Средства размещения, которые не прошли классификацию, с 1 января 2017 года будут лишены права предоставлять гостиничные услуги", - отмечается в сообщении.

По данным столичного департамента спорта и туризма, категорию "5 звезд" получили 27 московских гостиниц, "4 звезды" - 74, "3 звезды" - 184, "2 звезды" - 98, "одна звезда" - 40. Последний класс - "без звезд" - присвоен 447 гостиницам, в том числе 230 хостелам.

"Порядка 100 гостиниц не подали заявку на классификацию. Преимущественно это "серые" хостелы, расположенные в жилом фонде. Они должны уйти с рынка в начале следующего года", - сказали в пресс-службе департамента. Контролировать это будет Департамент спорта и туризма совместно с правоохранительными органами.

Процесс присвоения звезд гостиницам продолжится в 2017 году, пройти процедуру смогут строящиеся гостиницы или новые отели, под которые переоборудуют нежилые здания. В Москве таких объектов около полусотни. Кроме того, гостиницы, прошедшие классификацию, обязаны подтверждать свою категорию звездности и получать свидетельства заново раз в три года.

По информации департамента, на время проведения ЧМ-2018 будут использоваться отели ближнего Подмосковья, а это еще около 15 тыс. мест. Также возможна организация временных гостиниц на речных судах. Соответствующие договоренности с судовладельцами уже достигнуты.

В 2018 году Москва станет главным городом чемпионата мира по футболу. Официальными стадионами, где будут сыграны важнейшие матчи мундиаля, станут Большая спортивная арена олимпийского комплекса "Лужники" и стадион "Спартак". ЧМ пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. С 17 июня по 2 июля 2017 года в столице на стадионе "Спартак" пройдет Кубок конфедераций, футбольный турнир национальных сборных - победителей континентальных первенств по футболу. В конце 2017-го в Москве пройдет финальная жеребьевка чемпионата мира 2018 года.