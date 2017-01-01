Тарифы на проезд в метро и наземном транспорте в Москве с 1 января выросли на 7,5%

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Тарифы на проезд в метро и наземном городском транспорте Москвы выросли в среднем на 7,5% с 1 января 2017 года, говорится в сообщении, размещенном на Едином транспортном портале столицы.

Новые тарифы на общественный транспорт Москвы утверждены на заседании президиума правительства столицы.

Стоимость "Единого" (дает право проезда в метро, на МЦК, монорельсе и на наземном транспорте) на одну поездку повысилась с 50 до 55 рублей, на две поездки - со 100 до 110 рублей, на 20 поездок - с 650 до 720 рублей, на 40 поездок - с 1300 до 1440 рублей, на 60 поездок - с 1570 до 1700 рублей.

При этом стоимость безлимитных "Единых" на 1 сутки, 3 суток, неделю, 30 дней, 90 и 365 дней осталась без изменений.

Стоимость безлимитного проездного на 30 дней только на наземный транспорт подорожала с 970 до 1040 рублей, билет на 60 поездок - с 1000 до 1150 рублей.

Проезд по карте "Тройка" в общественном транспорте (за исключением наземного транспорта) подорожал с 32 до 35 рублей за поездку, на наземном транспорте - с 31 до 35 рублей, в режиме билета "90 минут" - с 49 до 54 рублей.

Билет "90 минут" (дает право проезда один раз за полтора часа на метро и неограниченное число раз на наземном транспорте) на одну поездку подорожал с 60 до 65 рублей, на две поездки - со 120 до 130 рублей, на 60 поездок - с 2400 до 2650 рублей.

При этом оплата прохода через турникет банковской картой снизилась с 1 января с 50 до 40 рублей.

Проездной для студентов и учащихся с Нового года подорожал незначительно: с 365 до 380 рублей для проезда в метро, с 240 до 250 рублей для проезда в наземном транспорте.