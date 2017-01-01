Около 3 млн человек приняли участие в новогодних мероприятиях в Москве

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Новогодняя ночь в столице прошла без серьёзных нарушений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции. По данным пресс-службы, в новогодних мероприятиях приняли участие около 3 миллионов человек, в том числе около 100 тысяч человек - в центральной части города.

"Правопорядок обеспечивали более 3 тыс. сотрудников органов внутренних дел, 4360 военнослужащих и сотрудников Росгвардии, а также 2 тыс. представителей народных дружин", - отмечается в сообщении.

Полиция продолжает нести службу в местах проведения новогодних мероприятий и в этой связи обращает внимание москвичей и гостей столицы на необходимость соблюдения правил личной безопасности и поведения в общественных местах.