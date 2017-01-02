Станция "Охотный ряд" стала самой популярной в московском метро в новогоднюю ночь

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Станция "Охотный ряд" стала самой популярной станцией столичного метро в новогоднюю ночь среди пассажиров.
"В новогоднюю ночь ею воспользовались более 30 тыс. человек", - говорится в сообщении, размещенном на официальной странице московского метро в твиттере.
В метрополитене отметили, что популярностью у пассажиров также пользовались станции "Площадь Революции" и "Пушкинская", каждая из них приняла почти 20 тысяч человек.
Как сообщалось, впервые в истории по случаю Нового года московское метро работало круглосуточно.
Станция #метро «Охотный ряд» стала самой популярной среди пассажиров— Московское метро (@MetroOperativno) 2 января 2017 г.
в новогоднюю ночь — ею воспользовались более 30 тыс. человек#новыйгод