Станция "Охотный ряд" стала самой популярной в московском метро в новогоднюю ночь

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Станция "Охотный ряд" стала самой популярной станцией столичного метро в новогоднюю ночь среди пассажиров.

"В новогоднюю ночь ею воспользовались более 30 тыс. человек", - говорится в сообщении, размещенном на официальной странице московского метро в твиттере.

В метрополитене отметили, что популярностью у пассажиров также пользовались станции "Площадь Революции" и "Пушкинская", каждая из них приняла почти 20 тысяч человек.

Как сообщалось, впервые в истории по случаю Нового года московское метро работало круглосуточно.