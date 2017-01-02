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Москва

Движение транспорта в Москве будет ограничено из-за новогодних мероприятий

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Некоторые улицы Москвы будут перекрыты в связи с проведением новогодних мероприятий 31 декабря, в ночь на 1 и 8 января, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, днем 31 декабря с 09:00 до 16:00 будет перекрыт участок улицы Ильинка в связи с проведением детского новогоднего представления "Елка мэра".

В ночь на 1 января для организации и проведения фейерверков с 23:50 до 00:10 будет ограничено движение по Москворецкой улице (ЦАО); с 00:50 до 01:10 - по Вологодскому проезду (СВАО), улице Кадырова (ЮЗАО) и улице Федосьино (ЗАО).

8 января для проведения 2-го Зимнего велопарада с 6:00 до 17:00 ограничивается движение по 3-й Фрунзенской улице, с 10:45 до 13:15 - по Фрунзенской набережной, с 11:15 до 12:55 - по Пречистенской набережной, с 11:25 до 12:45 - по Кремлевской набережной, 11:35 до 12:35 - по Москворецкой набережной, с 11:45 до 12:20 - по Китайгородскому проезду, с 11:50 до 12:25 - по улице Варварка и с 11:55 до 12:30 - по Москворецкой улице.

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