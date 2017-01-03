На юге Москвы в пожаре погибла пожилая женщина

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела пенсионерки после тушения пожара в квартире на юге Москвы, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе столичного главка СКР.

"2 января после ликвидации пожара в квартире одного из жилых домов по улице Мусы Джалиля в Москве было обнаружено тело 71-летней женщины. При визуальном осмотре на теле женщины признаков насильственной смерти не обнаружено. По данному факту следователями ГСУ СКР по Москве проводится проверка", - сказал сотрудник пресс-службы.

По предварительным данным, в квартире во время пожара находился 27-летний внук потерпевшей, которому удалось самостоятельно покинуть помещение, добавил он.

"В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сказал сотрудник пресс-службы. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение".