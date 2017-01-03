На юге Москвы убили женщину

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Женщина призналась в убийстве родственницы в ходе ссоры в квартире на юге Москвы, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе столичного главка СКР.

"По версии следствия, 2 января в квартире одного из жилых домов по улице Борисовские пруды в Москве 51-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений нанесла своей 49-летней родственнице удар ножом. От полученных повреждений потерпевшая скончалась", - рассказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в настоящее время подозреваемая задержана. В ходе допроса она признала вину. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

По данному факту ГСУ СКР по Москве возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Расследование уголовного дела продолжается.