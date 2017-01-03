Мосгортранс заявил об отсутствии пострадавших пассажиров трамвая в ДТП в Москве

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля произошло во вторник на юге Москвы, однако информация о сходе вагона не подтвердилась, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"В 11:55 в районе дома 26/11 по Симферопольскому бульвару произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая, следовавшего по маршруту 49. Трамвайный вагон получил незначительные механические повреждения, никто из пассажиров не пострадал", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, водитель легковушки не уступил дорогу трамваю, в результате чего произошло столкновение. Однако, как отметил собеседник агентства, с рельсов трамвай не сошел.

Ранее об этом ДТП "Интерфаксу" сообщил источник в правоохранительных органах; по данным источника, в результате происшествия несколько человек получили незначительные травмы.