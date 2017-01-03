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Москва

Роспотребнадзор отметил снижение в Москве числа больных ОРВИ

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - По данным регистрационного учета инфекционной заболеваемости в Москве, за последнюю неделю 2016 года отмечена стабилизация эпидемиологической ситуации по ОРВИ и тенденция к ее улучшению, сообщает столичное управление Роспотребнадзора во вторник.

"Число больных ОРВИ в городе на прошедшей неделе по сравнению с предыдущей уменьшилось на 30,1%", - говорится в сообщении.

Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в возрастной группе от 0 до 2 лет регистрировались ниже пороговых значений. В остальных возрастных группах сохраняются превышения эпидпороговых значений, отметили в управлении.

Заболеваемость ОРВИ на прошедшей неделе определялась циркуляцией вирусов гриппа А(H3N2), гриппа В, парагриппа, РС-вирусов и аденовирусов.

При этом среди больных ОРВИ людей преобладают вирусные инфекции негриппозной этиологии, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Теги: Москва, ОРВИ, Роспотребнадзор
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