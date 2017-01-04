На юге Москвы загорелся склад

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В Москве горит склад на площади в 1 тыс кв.м., сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе столичного главка МЧС.

"4 января в 5:36 минут поступило сообщение о пожаре по адресу: шоссе Варшавское, владение 248, строение 9, где происходит пожар в одноэтажном складском здании. Площадь пожара составляет около 1 тыс. кв. метров", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в 6:21 минуту пожару был присвоен ранг "Пожар №2". "Сведений о пострадавших не поступало. В тушении пожара от МЧС принимают участие 138 человек личного состава, 38 единиц техники. Информация уточняется", - сказали в МЧС.