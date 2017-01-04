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Москва

На южном участке МКАД в аварию из-за гололеда попали 20 машин

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Движение по внешней стороне МКАД на отрезке между Каширским и Варшавским шоссе затруднено из-за нескольких ДТП, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в правоохранительных органах.

По его словам, причиной нескольких аварий послужила образовавшаяся на участке гололедица.

Небольшие повреждения получили более 20 автомобилей. Двоих участников происшествия осматривают медики. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и городских служб.

Движение в районе происшествия затруднено, добавил он.

В свою очередь, в пресс-службе столичной Госавтоинспекции "Интерфаксу" подтвердили факт случившегося, не уточнив количества попавших в ДТП автомобилей. "Информации о пострадавших не поступало", - сказал сотрудник пресс-службы.

Теги: Москва, МКАД
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