Москва Жалобы на пытки в сегежской колонии

Активист сообщил о задержании в Москве шестерых пикетчиков в поддержку Дадина

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Шесть участников одиночных пикетов в поддержку Ильдара Дадина задержаны сотрудниками правоохранительных органов возле здания ФСИН России в центре Москвы, сообщил активист Сергей Ожич.

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"Только что около здания ФСИН задержаны Елена Захарова, Маша Рябикова, Михаил Лашкевич, Павел Кузнецов, Татьяна Таврит и Леонид Дуброво", - написал он на странице в фейсбуке, также принимавший участие в акции.

Ожич отметил, что в настоящее время задержанные доставлены в ОВД "Якиманка".

Согласно информации, размещенной на странице акции в фейсбуке, одиночные пикеты возле здания ФСИН России на Житной улице проводятся в поддержку осужденного за неоднократное нарушение правил проведения митингов активиста Ильдара Дадина, который более месяца назад был этапирован из карельской колонии и местонахождение которого до сих пор неизвестно.

Ранее с просьбой к ФСИН сообщить местонахождение Дадина обратились писатели, правозащитники и журналисты, в том числе Лев Тимофеев, Людмила Улицкая, Лев Пономарев, Алексей Венедиктов, Виктор Шендерович, Сергей Пархоменко, Марина Вишневецкая, Лев Рубинштейн, Александр Подрабинек и Григорий Пасько.

Теги: Москва, Ильдар Дадин
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