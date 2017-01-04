Точки доступа к Wi-Fi запланировали устанавливать в пределах МКАД

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Столичную сеть Wi-Fi планируется расширить до пределов МКАД, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице в твиттере.

"Единую безроуминговую сеть MoscowWiFiFree расширим до ТТК и МКАД. Точки доступа Wi-Fi установим в парках и местах наибольшего скопления людей", - говорится в сообщении.

Единую безроуминговую сеть MoscowWiFiFree расширим до ТТК и МКАД.Точки доступа Wi-Fi установим в парках и местах наибольшего скопления людей — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 января 2017 г.

Кроме того Собянин отметил, что сейчас бесплатная сеть насчитывает более тысячи точек доступа и работает в пределах Садового кольца, к ней подключены метро, МЦК, автобусы, трамваи, троллейбусы, "Аэроэкспресс" и 65 пригородных электричек.