Точки доступа к Wi-Fi запланировали устанавливать в пределах МКАД

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Столичную сеть Wi-Fi планируется расширить до пределов МКАД, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице в твиттере.
"Единую безроуминговую сеть MoscowWiFiFree расширим до ТТК и МКАД. Точки доступа Wi-Fi установим в парках и местах наибольшего скопления людей", - говорится в сообщении.
Единую безроуминговую сеть MoscowWiFiFree расширим до ТТК и МКАД.Точки доступа Wi-Fi установим в парках и местах наибольшего скопления людей— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 января 2017 г.
Кроме того Собянин отметил, что сейчас бесплатная сеть насчитывает более тысячи точек доступа и работает в пределах Садового кольца, к ней подключены метро, МЦК, автобусы, трамваи, троллейбусы, "Аэроэкспресс" и 65 пригородных электричек.
В 2016м подключили к единой сети WiFi метро,#МЦК, автобусы, трамваи, троллейбусы,"Аэроэкспресс" и 65 пригородных электричек - весь транспорт— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 января 2017 г.