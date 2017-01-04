Полиция не нашла опасных предметов в жилом доме на западе Москвы

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Полиция не обнаружила опасных предметов в квартире жилого дома на западе Москвы после эвакуации нескольких этажей, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе столичного главка МВД.

"Сотрудники полиции выехали по вызову на семейный скандал. На месте происшествия ими был обнаружен мужчина с внешними признаками алкогольного опьянения, который начал угрожать сотрудникам полиции, после чего был доставлен в отделение для дальнейшего разбирательства", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он подчеркнул, что после осмотра квартиры никаких опасных предметов в ней обнаружено не было.

Ранее источник "Интерфакса" в правоохранительных органах сообщил, что в квартире 17-этажного жилого дома по адресу улица Щорса, 10 был обнаружен предмет, похожий на снаряд. В результате чего жильцы трех этажей здания были эвакуированы.