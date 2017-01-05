Сугробы в Москве за сутки подросли почти на четверть

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Высота снежного покрова в столице за последние сутки увеличилась с 18 до 22 см, сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеонаблюдений, высота сугробов за последние 24 часа в столице увеличилась на 22%.

По оценке синоптиков, в Подмосковье высота снежного покрова в некоторых районах колеблется от четверти до трети метра.

Так, сугробы в Коломне и Волоколамске подросли до 26 см, Кашире - до 30 см, Наро-Фоминске - до 31 см.

По оценке синоптиков, основной пик снегопада, который обрушился на столичный регион в среду вечером, пройден. Днем в столице ожидаются небольшие осадки, прирост снега составит 2-3 см. Сохранится порывистый ветер со скоростью 6-11 м/с.

В Московском регионе 5 января ожидается пониженное давление - 734-736 мм ртутного столба.