Москвичей предупредили о крепких морозах на Рождество

По прогнозам метеорологов, в праздник температура воздуха в столице опустится ниже - 20 градусов

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - На Рождество в Москве температура воздуха опустится ниже - 20 градусов, говорится в прогнозе "Гидрометцентра России", опубликованном в четверг на сайте ведомства.

"7 и 8 января ожидаются крепкие рождественские морозы: ночью в Москве и области -23...-29°, днем 7 января -19...-24°, 8 января -13...-18°. Возможен небольшой снег и прояснения, ветер ослабеет", - говорится в сообщении.

Метеорологи также отметили, что рекордно низкая температура для рождественской ночи в столице была зафиксирована в 1891 году, тогда столбик термометра опустился до -34,8°.