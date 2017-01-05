МНПЗ опроверг данные о превышениях по выбросам вредных веществ на заводе

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Система экологического контроля Московского нефтеперерабатывающего завода не фиксировала превышений по выбросам загрязняющих веществ на объектах завода, состояние атмосферного воздуха в районе завода нормальное, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Московского НПЗ.

"Объективные данные комплексной системы экологического мониторинга МНПЗ свидетельствуют об отсутствии с начала года превышений по выбросам загрязняющих веществ на объектах завода и о нормальном состоянии атмосферного воздуха в зоне влияния завода. Все объекты МНПЗ работают в обычном режиме, пресс-служба предприятия просит СМИ воздержаться от публикации недостоверных версий и комментариев относительно работы МНПЗ", - заявили на заводе.

Ранее ГПБУ "Мосэкомониторинг" сообщал, что автоматическая станция контроля загрязнения воздуха, расположенная в столичном районе Марьино, зафиксировала вечером в среду 28-кратное превышение ПДК сероводорода.