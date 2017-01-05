В московских аэропортах отменили почти 20 рейсов

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В московских аэропортах в четверг 49 авиарейсов задерживаются, еще 19 отменены, следует из информации портала "Яндекс.Расписания".

По данным табло на 14:00, в аэропорту "Шереметьево" задерживаются 18 рейсов, 17 отменено. В "Домодедово" 30 рейса задерживаются, два отменены. Во "Внуково" задерживается один рейс, отмененных нет.

В "Жуковском" отмененных и задержанных рейсов нет.

Ранее в четверг столичное ГУ МЧС России распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях в виде снега и ветра с порывами до 12-17 м/с.