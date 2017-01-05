МЧС предупредило о 25-градусных ночных морозах в Москве с 6 января

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Аномально холодная погода ожидается в Москве в ближайшие дни, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По информации ФГБУ "Центральное УГМС" с 6 января до 10 января в Москве (включая ТиНАО) ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12° ниже климатической нормы. Температура воздуха ночью в Москве может упасть до -25...-27 °С", - говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что при низких температурах повышается вероятность увеличение числа ДТП, увеличение случаев обморожения среди населения. "Главное управление МЧС России по Москве настоятельно рекомендует: жителям и гостям столицы в условия низких температур лучше, по возможности, воздержаться от продолжительного пребывания на улице", - отметили в ведомстве.

МЧС предупреждает, что в морозы лучше отказаться от дальних поездок, быть предельно осторожными и внимательными на автодорогах, соблюдать скоростной режим.