В Москве с начала года при запуске петард пострадали 25 человек

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Количество пострадавших в результате неосторожного обращения с петардами в новогодние праздники в Москве составило 25 человек, в том числе шесть детей, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"За новогодние праздники с 31 декабря по 6 января количество пострадавших при неосторожном обращении с петардами составило 25 человек, в том числе шесть детей. Это значительно меньше, чем в прошлом году", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что в 2016 году за аналогичный период пострадали 30 человек, включая восемь детей.

"В этом году 19 пострадавших, в том числе четыре ребенка, были направлены на госпитализацию. Всем пострадавшим в полном объеме оказана необходимая медицинская помощь", - подчеркнул сотрудник пресс-службы.