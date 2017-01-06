Морозы в Москве продержатся до вторника 10 января

А в Рождественскую ночь, как прогнозируют синоптики, морозы в московском регионе усилятся до минус 35 градусов

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Синоптики прогнозируют в Москве и Московской области в Рождественскую ночь морозы до минус 35 градусов.

"В Рождественскую ночь мороз усилится в Москве до -33...-31 градусов, по области до -35...-30 градусов. Днем в столице -31...-29 градусов, в районах Подмосковья - до -32...-27 градусов. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с", - сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

По данным службы, такая погода сохранится до вторника 10 января. Уже в понедельник в столицу придет ветер южной четверти, погода будет ясной и температура поднимется до минус 19 градусов.